Habeck expresa su descontento con las señales de tráfico, exhibiendo su frustración.

El Vicecanciller Robert Habeck considera que las desacuerdos dentro de la coalición semáforo son un obstáculo para la recuperación económica. En un diálogo público, señaló que estas disputas son perjudiciales y hasta obstaculizan el crecimiento económico de Alemania. El político verde expresó su preocupación por la incertidumbre sobre si las decisiones se implementarán. El Canciller Olaf Scholz, el Ministro de Finanzas Christian Lindner y Habeck mismo son conscientes de este problema.

Scholz también reconoció los desafíos en la cooperación de la coalición. Aunque la coalición semáforo ha propuesto numerosas leyes para modernizar el país, "todas estas decisiones fueron duramente negociadas", dijo Scholz en el programa SAT.1 ":newstime Spezial". Las discusiones continuas dentro de la coalición distraen del progreso real: "Siempre tienes que preocuparte de que el humo de la batalla, por así decirlo, oculte lo que realmente ha ocurrido".

Habeck también respondió a las declaraciones de Lindner en el diálogo público. El líder del FDP había descartado la participación de su partido en una posible coalición bajo el liderazgo verde. "Sí, estamos de acuerdo en eso", respondió Habeck. "Si yo llegara a ser Canciller, Christian Lindner no sería Ministro de Finanzas". Habeck se ve como el candidato verde más probable para las próximas elecciones federales. Lindner, Habeck y Scholz han tenido negociaciones desafiantes sobre un nuevo compromiso presupuestario para 2025.

Alemania está experimentando una caída económica. La coalición semáforo planea implementar medidas para impulsar la economía, pero aún no se ha ejecutado nada. El líder del FDP, Lindner, describió las negociaciones presupuestarias dentro del gobierno federal como "extraordinariamente desafiantes". "Hemos llegado a nuestros límites en todos los aspectos, y las diferencias políticas están ahí". El líder verde, Omid Nouripour, describió la coalición semáforo como "una coalición de transición después de la era de Merkel".

El presupuesto propuesto del gobierno aún contiene miles de millones en déficit. Temas controvertidos incluyen la seguridad básica de los niños, el freno a la deuda y el ingreso ciudadano. Habeck sugirió que explorarían un nuevo intento para encontrar una solución. Luego, se podría ver "si mejoraría un poco hacia el final de esta legislatura". Eso es lo que Habeck espera.

Sin embargo, Habeck también criticó al Ministro-Presidente de Baviera, Markus Söder. "Contenidamente, ya no puedo tomar en serio a Markus Söder", dijo Habeck en la reunión con ciudadanos en su ministerio. El ministro de economía fue preguntado por qué Söder sospechaba de discriminación en cuestiones de ubicación, como la construcción de una red de hidrógeno.

Baviera depende del resto de Alemania en cuestiones energéticas. Habeck señaló el retraso de Baviera en el desarrollo de energía eólica. Las leyes federales ahora también se aplican a Baviera. Las empresas en Baviera habían dicho dos años atrás que la expansión eólica necesitaba ser ampliada, las regulaciones de bloqueo necesitaban ser eliminadas, y lo habían impuesto.

Las líneas de transmisión que se están construyendo desde el norte, este y oeste de Alemania a Baviera están destinadas a suministrar energía a Baviera. Los tubos de hidrógeno también se llenarán en el norte. "thus, if anyone has reason to say: 'Thanks Germany for helping us keep our economy going,' it's Markus Söder. To say we're disadvantaging him shows profound ignorance."

El secretario general de la CSU, Martin Huber, respondió a los comentarios de Habeck: "Robert Habeck es el peor ministro de economía que la República Federal ha tenido nunca". Su falta de planificación es "el clavo en el coffin

Lea también: