Habeck espera un acuerdo presupuestario de la coalición esta semana.

El miércoles, no se vislumbraba un acuerdo en la disputa presupuestaria. "Aún hay buenas y confiables discusiones", dijo el portavoz del gobierno Wolfgang Büchner en Berlín. "Todas las partes involucradas son optimistas de que podamos presentar una buena solución a tiempo", añadió.

Habeck criticó duramente al ministro federal de Finanzas Christian Lindner (FDP) ante "Politico" por revocar un acuerdo básico de los líderes de la coalición sobre el presupuesto de 2025 debido a preocupaciones legales.

"Nothing would have leaked if it hadn't been made public, and the deal could have been quietly wrapped up," Habeck dijo, refiriéndose a las preocupaciones de Lindner. Sin embargo, si los responsables públicos se comprometen a que algo no es posible o necesario, "a menudo quema flexibilidad en las negociaciones". El incidente costó confianza.

Los líderes de la SPD, Verdes y FDP han mantenido conversaciones confidenciales durante días para cerrar un agujero financiero de cinco mil millones de euros que aún existe, según el departamento de finanzas. El proyecto de presupuesto revisado se espera que se envíe al Bundestag y al Bundesrat antes del final de la semana, según el calendario actual.

La primera semana de sesión del Bundestag después del receso de verano comienza el 9 de septiembre. A partir de entonces, el plan presupuestario se debatirá en el parlamento. El portavoz del gobierno Büchner no dijo cuándo vence el plazo para presentar el proyecto de presupuesto, pero asume que se acabará a tiempo.

El ministro de Finanzas Lindner no hizo comentarios sobre el presupuesto en un evento de discusión en el lago de Constanza por la mañana.

Hubo una propuesta del grupo parlamentario FDP para un recorte general en todos los departamentos. "Un recorte general del 1,5 por ciento en todos los departamentos es una solución posible que se puede discutir", dijo el portavoz del grupo parlamentario Christoph Meyer al periódico "Bild" el miércoles.

El FDP aún ve potencial para ahorros en el sector social. A pesar de la crítica masiva, los liberales insisten en su demanda de recortes en la renta ciudadana. El experto social del FDP, Pascal Kober, descartó las objeciones del Ministerio Federal de Trabajo, diciendo que la ley tendría que cambiar si fuera necesario.

El líder del grupo parlamentario del FDP, Christian Dürr, recently called for a reduction of 14 to 20 euros per month. The rates are currently too high, he said, and a higher inflation rate was assumed for the calculation than has actually occurred.

El ministro de Finanzas Lindner estuvo de acuerdo con su líder del grupo parlamentario. Quiere dar a los receptores de la renta ciudadana todo, "pero la renta ciudadana está financiada por el contribuyente", dijo Lindner. El beneficio social del estado debe reflejar el mínimo de subsistencia socioeconómica para asegurar que nadie en Alemania viva en necesidad existencial. Sin embargo, el principio es que la gente trabaja para su sustento. Se trata de una cuestión de responsabilidad hacia los contribuyentes.

El FDP ya ha llamado repetidamente a recortes en la renta ciudadana. La SPD y los Verdes, así como las asociaciones sociales y los sindicatos, rechazan esto.

Habeck expresó su decepción con la decisión del ministro federal de Finanzas Christian Lindner de revocar un acuerdo de la coalición sobre el presupuesto de 2025, citándolo como un incidente erosionador de la confianza en las negociaciones presupuestarias.

A pesar de la crítica de Habeck y otros, Christian Lindner reiteró la postura del FDP sobre posibles recortes en la renta ciudadana, argumentando que debe reflejar el mínimo de subsistencia socioeconómica y que la gente debe trabajar para su sustento.

Lea también: