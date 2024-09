Habeck aboga por que el gobierno financie la expansión de la red por adelantado.

El ministro de Economía alemán, Robert Habeck, aboga por que el gobierno asuma los costes iniciales de la expansión de la red eléctrica en Alemania. Estos no son gastos a corto plazo, sino inversiones a largo plazo para las generaciones futuras, como señaló durante una visita a la acería eléctrica de Georgsmarienhütte. Cree que es esencial distribuir estos costes a lo largo del tiempo utilizando fondos públicos para prefinanciarlos, lo que reduciría inmediatamente las tarifas de la red. "Apoyo esta idea", dijo, añadiendo que este plan ya estaba en marcha antes de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el presupuesto federal. Sin embargo, ahora se necesita reorganizar el mecanismo de financiación.

Las redes eléctricas necesitan expansión principalmente de norte a sur para transportar energía eólica a las zonas industriales del oeste y el sur. Estos costes se transfieren a las facturas de electricidad, lo que ha provocado un aumento significativo de esta partida en los últimos tiempos y se espera que siga aumentando. Para los consumidores domésticos, representa aproximadamente un cuarto del precio de la electricidad. En la industria, suele superar el 50%, actualmente supera el 50% en Georgsmarienhütte.

"Esto está socavando nuestra base", comentó Alexander Becker, director general de la empresa. Debido a esto, no podemos llevar a cabo una gran parte de las inversiones planificadas. "Esta tendencia continuará", advirtió. "Necesitamos alivio en las tarifas de la red". De lo contrario, seguiremos sufriendo en términos de competitividad.

La acería eléctrica de Georgsmarienhütte

