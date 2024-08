Habeck aboga por el establecimiento de zonas prohibidas de armas: "Ya no soportan una existencia medieval"

El viernes por la noche, un trágico suceso en una celebración en el centro de Solingen provocó la muerte de tres personas e hirió a otras ocho. Un sospechoso de 26 años se entregó a las autoridades el sábado por la noche y fue arrestado. Se investiga la posibilidad de un ataque terrorista. La División de Investigación de la Fiscalía Federal en Karlsruhe ha asumido el control de la investigación.

La motivación y el propósito detrás del acto deben determinarse rápidamente, dijo Habeck. A pesar de que han pasado dos días, el incidente no ha perdido su impacto impactante. Habeck describió el terrorismo islámico en línea como "uno de los mayores riesgos para la seguridad de nuestro país". "Debe haber tolerancia cero con los asesinos, extremistas y musulmanes radicales", comentó el miembro del Partido Verde. Si eran migrantes, habrían "abandonado su derecho a la protección".

