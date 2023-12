Ha nacido una leyenda": Kirsten Neuschäfer se convierte en la primera mujer en ganar un Globo de Oro histórico

Neuschäfer y otros 15 competidores, todos ellos hombres, partieron de Les Sables-d'Olonne (Francia) el 4 de septiembre de 2022 con el objetivo de dar la vuelta al mundo a través de los cinco Grandes Cabos antes de regresar a la ciudad costera del oeste de Francia.

Los participantes compiten en solitario, sin escalas y en embarcaciones que recuerdan a la "Edad de Oro" de la navegación en solitario: los veleros deben haber sido diseñados antes de 1988 y carecer de instrumentos electrónicos o pilotos automáticos.

La regata se basa en la Sunday Times Golden Globe Race de 1968-69, en la que Sir Robin Knox-Johnston se convirtió en la primera persona en circunnavegar el globo, navegando en solitario en su barco Suhaili sin escalas.

Cuando el sudafricano Neuschäfer cruzó la línea el jueves, sólo otros dos navegantes iban camino de completar la regata sin detenerse.

Tras terminar con un tiempo oficial de 233 días, 20 horas, 43 minutos y 47 segundos, Neuschäfer dijo que su barco -Minnehaha- había sido su "compañero" durante todala aventura.

"Hablé mucho con ella. Incluso me enfadé con ella, pero la quiero mucho", explicó la vencedora a Sail-World. "Es un barco rápido y elegante, en el que he trabajado mucho durante un año. Tuve la voluntad de ganar en cuanto me inscribí en la regata e hice todos mis preparativos en consecuencia".

Neuschäfer también se refirió a la cuestión de género, dado que era la única mujer en la regata, y añadió: "Quería ganar, pero no como mujer. No quería estar en una categoría aparte, sino competir en igualdad de condiciones con todos los patrones".

El alcalde de Les Sables-d'Olonne, Yannick Moreau, alabó la magnitud del logro de Neuschäfer, de 40 años.

"La única mujer en la salida de la prueba deportiva más larga del mundo ha llegado a lo más alto y se ha convertido en una leyenda. Es realmente un momento histórico el que acabamos de vivir en Les Sables-d'Olonne", declaró Moreau.

"Por su hazaña deportiva, su valor, su heroísmo... Kirsten se ha convertido en un modelo y una referencia mundial. En Les Sables d'Olonne, estamos felices y orgullosos de ver nacer su leyenda".

No sólo ganó Neuschäfer, sino que durante la regata la sudafricana se desvió de su camino para rescatar a su compañero Tapio Lehtinen.

El barco de Lehtinen se hundió, y el patrón finlandés quedó varado durante más de 24 horas en el sur del océano Índico. La ganadora final fue la primera en llegar hasta Lehtinen y rescatar a su compañero.

"No hacía falta felicitarle por el rescate, todo el mundo haría lo mismo por otro regatista, gracias por coordinarlo", declaró Neuschäfer a la página web de la regata.

