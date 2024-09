¿Ha experimentado una ruptura, ha encontrado una separación o ha encontrado el fracaso?

El líder de la Unión, Merz, declara que las discusiones migratorias con el gobierno federal han sido infructuosas - "Ese siempre fue el plan", dice el canciller Scholz. ¿Es eso cierto? Uno de los negociadores de la CDU evita responder la pregunta en Lanz.

La tensión aumentó en la tarde del martes, lo que llevó a la Unión a abandonar la cumbre migratoria conjunta con el gobierno de la coalición. El líder de la Unión, Friedrich Merz, habló sobre ello en una conferencia de prensa el martes. La situación parece muy diferente por la mañana del miércoles. El canciller federal Olaf Scholz extiende una invitación para continuar las discusiones migratorias con la Unión. El líder del grupo parlamentario de la Unión, Thorsten Frei, también expresa su interés en continuar las conversaciones. Sin embargo, durante el programa de debate Markus Lanz el miércoles por la noche, Frei pide concesiones del gobierno de la coalición.

El antiguo político de los Verdes, Jürgen Trittin, señala durante el programa que las acciones de la Unión recuerdan a una cita popular del antiguo político del SPD, Herbert Wehner: "Quién se va, tiene que volver eventualmente". Markus Lanz logra persuadir a Thorsten Frei para que acepte volver eventualmente después de mucho esfuerzo y paciencia. Al principio, necesita explicar por qué la Unión se fue en primer lugar. La explicación resulta desafiante para el político de la CDU.

Le toma a Frei algún tiempo responder la pregunta elemental de Markus Lanz: "¿Planeamos volver en algún momento?"

Frei podría haber respondido esta pregunta con un simple sí o no. Sin embargo, opta por un discurso prolongado, que Lanz intenta acortar al repetir su pregunta. Frei menciona numerosas razones, como la mayoría de los alemanes que apoyan una política migratoria más dura, la Unión que apoya a la coalición en el parlamento y el objetivo de la cumbre migratoria de producir resultados significativos. Detalla su reunión una semana antes y el posterior aplazamiento. Después de algún tiempo, Frei finalmente refleja la pregunta de Lanz: "¿Nos levantamos como todos los demás? Esta reunión estaba programada de 3 a 5 pm, y alrededor de las 5 pm, nos dimos cuenta de que no teníamos un terreno común que sirviera como punto de partida en este formato. Hablamos durante dos horas para encontrar similitudes, pero la oferta de la coalición de tráfico luminoso no coincidía con lo que habíamos discutido una semana antes."

La Unión persiste en exigir medidas extremas

Recuerde: La Unión busca evitar que los migrantes de terceros países entren en Austria, incluso si solicitan asilo. El gobierno reconoce posibles problemas legales, con el ministro del Interior Faeser sugiriendo que la policía federal debería examinar si otro país de la UE es responsable de la solicitud de protección del refugiado en la frontera en el futuro. Esto podría acercarse a las demandas de la Unión, aunque la Unión sigue insistiendo en sus medidas más extremas. La Unión no abandonó las negociaciones, confirma Frei en Lanz. "Llegamos a un acuerdo y decidimos tomar un descanso."

¿Quién es ese "nosotros", pregunta Lanz. Después de algún tiempo, Frei aclara: los participantes de la Unión. ¿Entonces una separación, como anunció Merz el martes? No, aclara Frei, simplemente la reunión ha terminado y no hay acuerdo, así que se fueron. Pero al final, todos se fueron.

Lo que Lanz quiere saber es quién tomó la decisión y si había un plan. No, responde Frei, no había plan, pero antes de la cumbre discutieron las condiciones bajo las cuales se retirarían.

Lanz concluye que parecía haber una estrategia, mientras que Frei dice que no había ninguna. En cambio, se enteraron de un papel de posición que había sido distribuido por el ministro del Interior a los periodistas, detallando sus propuestas y las objeciones de la Unión.

"Eso es solo una parte normal de la política", agrega Lanz.

Frei responde: "Ese no es un bases aceptable para un compromiso. Pero no permitiríamos que eso nos impidiera involucrarnos en una conversación. Por eso asistimos a la reunión aunque las condiciones no se cumplieran."

Él continúa: "Terminamos las conversaciones porque no se logró nada. ¿Entonces se rompieron después de todo?"

"La percepción podría ser diferente", observa Lanz, un poco sorprendido.

"Siempre estaremos abiertos al diálogo"

La discusión puede haber terminado, pero luego Thorsten Frei revela un detalle crucial: "Como demócratas, siempre estaremos abiertos al diálogo. Y aún no hay nada definitivo. Pero necesitamos una nueva base: necesitamos encontrar un terreno común para producir resultados compartidos."

Entonces, ¿habrá más discusiones migratorias después de todo? Lanz quiere confirmar y pregunta una vez más: "¿Estas conversaciones no han sido canceladas; simplemente están en pausa?"

Y Frei responde con afirmación: "Sí, desde nuestra perspectiva. Siempre estaremos abiertos al diálogo. Pero necesitamos una base para ello. No volveremos bajo estas condiciones porque no haremos ningún progreso. Ambos lados deben hacer progreso hacia el otro para lograr mejoras fundamentales."

Los próximos pasos de la Unión son inciertos en este momento. Tendremos que esperar al próximo programa de debate para saber más.

