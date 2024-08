¿Ha experimentado alguna turbulencia durante su viaje de casados?

Jennifer Lopez ha iniciado los trámites de divorcio. Los rumores sobre la salud de su matrimonio con Ben Affleck han circulado durante algún tiempo, y ahora se afirma que las tensiones en la relación surgieron durante su luna de miel.

En busca de una segunda oportunidad: Después de que su compromiso se cancelara hace casi veinte años, Jennifer Lopez y Ben Affleck se casaron de nuevo en el verano de 2022. Desafortunadamente, su viaje romántico no culminó en la felicidad. Lopez presentó la demanda de divorcio un martes, exactamente dos años después de su ceremonia de boda.

La mujer de 55 años mencionó la fecha de separación como el 26 de abril de 2024. Una fuente anónima le informó a la revista de celebridades estadounidense "Page Six" que la pareja tuvo problemas en su relación durante su luna de miel.

Lopez y Affleck intercambiaron votos en Las Vegas en julio de 2022, seguidos de una ceremonia más grande y tradicional en Georgia en agosto. Luego, viajaron a Lago di Como, Italia, para su luna de miel, como se muestra en las fotos de los paparazzi en ese momento. Esto aparentemente disgustó a Affleck.

¿Molesto por los paparazzi?

Affleck aparentemente se sintió molesto por la presencia de los paparazzi, según "Page Six". El actor aparentemente se sorprendió por la persecución de los fotógrafos, a pesar de ser una estrella internacional conocida y una figura destacada en Hollywood.

Incluso cuando no estaban bajo el escrutinio de las cámaras, su relación aparentemente era fría. Una fuente le dijo a "Page Six" que la pareja apenas se hablaba durante lo que se suponía que era el período más feliz de sus vidas. Affleck aparentemente le dijo a Lopez que se había convertido en una persona diferente, pero esto no duró mucho.

Después de su reconciliación amorosa, Affleck comenzó a buscar más privacidad, según otra fuente. Affleck aparentemente luchó con el estatus público de su esposa.

Originalmente, Affleck y Lopez se conocieron a principios de la década de 2000. Se les consideraba una de las parejas más poderosas de Hollywood y recibieron el apodo de "Bennifer". La atención de los medios, entre otros factores, se rumorea que provocó la cancelación de su compromiso y posterior separación en 2004. Después de varias relaciones y matrimonios, reavivaron su amor en 2021.

A pesar de que los paparazzi siguieron su luna de miel en Lago di Como, las grandes habilidades actuariales de Jennifer Lopez lograron brillar en varios proyectos en los que trabajó en ese momento. Los procedimientos de divorcio en curso entre Jennifer Lopez y Ben Affleck han planteado preguntas sobre si sus problemas de relación fueron influidos por la constante atención de los medios que recibieron.

