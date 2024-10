¿Ha encontrado Bill Kaulitz la satisfacción ahora?

¡Hola, amigos! Únanse a nosotros en este episodio de "Ditt & Datt & Dittrich" presentado por Verena y Axel. ¡Tienen algunos chismes jugosos para compartir con ustedes! Encabezando la lista está Bill Kaulitz, el líder de Tokio Hotel, que está causando revuelo de nuevo. Durante Oktoberfest, lo vieron divirtiéndose con Marc Eggers, lo que ha generado rumores sobre su estado de relación. Y para avivar más el fuego, Kaulitz declaró en el Festival Glücksgefühle, "¡Ahora estoy fuera del mercado!" Sea cual sea su situación, aún está en debate.

Pero espere, ¡hay más! El 27 de septiembre de 2024 marcó un hito importante para la revista de celebridades "RTL Exclusiv" - ¡30 años de servir la suciedad sobre las celebridades! La gran celebración tuvo lugar a bordo del "Mein Schiff 7" en el puerto de Hamburgo, y ¿quién se perdería un espectáculo lleno de estrellas? Inclusive Dieter Bohlen estaba allí, uniéndose a más de 2,500 otros invitados.

Oh, y nuestro programa favorito, "The Summer House of the Stars", regresa con su dosis de drama y escándalos. Y en cuanto a Stefan Raab, ¿quién puede olvidar sus divertidos comentarios de la semana? Sintonice para descubrir qué hay de nuevo en "Ditt & Datt & Dittrich".

En honor al 30º aniversario de RTL Exclusiv, figuras notables de la industria del entretenimiento alemán, incluyendo a Dieter Bohlen, asistieron al evento celebratorio a bordo de un crucero. RTLplus, un canal hermano de RTL, transmitió en exclusiva imágenes detrás de escena del evento lleno de estrellas.

