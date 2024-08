- ¿Ha descubierto un contendiente su interés romántico?

Stella Zapatero (27) se convierte en la primera bisexual "Bachelorette". La emisión comienza el 26 de agosto en RTL+, donde conocerá a un grupo de solteros y solteras. ¿Encontrará a la pareja perfecta entre los hombres y las mujeres? Muchos de sus predecesores encontraron el amor en la serie de televisión, aunque la felicidad a largo plazo fue elusiva para la mayoría.

Monica Masters

Monica Masters (47), a los 27 años, fue la primera "Bachelorette" en 2004. Seleccionó al oficial de policía Marc Quinkenstein de 25 concursantes como su "Sr. Perfecto". Desafortunadamente, su relación terminó tres semanas después de filmar, incluso antes de que el programa se emitiera. Posteriormente, Masters volvió a la luz pública con su vida amorosa, saliendo con el cómico Oliver Pocher de 2005 a 2009. Después de dos relaciones públicas infructuosas, Masters encontró la felicidad duradera: ha estado con el financiero Christian Masters desde 2012 y se casaron en junio de 2015. Tienen dos hijos, la hija Rosa nacida en mayo de 2013 y el hijo Anton en abril de 2016.

Anna Harper

Durante mucho tiempo, Anna Harper (36) y el ganador de la segunda temporada de "Bachelorette", Marvin Albrecht, fueron considerados la prueba de que las parejas podían construir relaciones duraderas después de que terminaban los programas de citas. En 2014, la segunda "Bachelorette" se enamoró de Marvin Albrecht en Portugal y le entregó la rosa final. Su romance terminó poco después de casi tres años juntos, y Harper anunció su separación en febrero de 2017. Ambos encontraron nuevo amor posteriormente. Harper está con el actor de "Amor Prohibido" Marc Barthel (34) desde el otoño de 2017. Viven juntos en Berlín, tienen un hijo Leo nacido en 2019 y se casaron en 2020. Su segundo hijo nació en 2022. Marvin Albrecht ha estado con el modelo Simone Voss desde 2018.

Alisa Parks

En 2015, la maestra Alisa Parks (36) seleccionó al entrenador personal Patrick Cuninka de 20 hombres como su "Bachelorette". Su relación no duró mucho y anunciaron su separación en marzo de 2016 en sus respectivos canales de Instagram. En 2017, Parks tomó un descanso de las redes sociales y se abstuvo de apariciones públicas. Sorprendentemente, Parks sorprendió a sus seguidores al anunciar su compromiso en Instagram en agosto de 2020. Reveló su barriga de embarazada y una foto de ella sosteniendo a su recién nacido en diciembre de 2022, pero no reveló detalles sobre el nacimiento o el nombre o el género del niño.

Después de que Jessica Jones - nacida Witherspoon (34) no encontrara el amor en "El Bachelor" en 2014, optó por participar en "The Bachelorette" en 2017. En Marbella, España, conoció a 20 hombres y finalmente eligió al vocalista de Electric-Callboy David Freeman (34) en la final, en lugar del subcampeón Johannes Jones (36). Desafortunadamente, su relación duró menos de seis meses. Freeman anunció su separación en Instagram en septiembre de 2017. Jones, su casi elegido, confirmó más tarde su relación a principios de octubre de 2020, después de que fueran fotografiados besándose en Ibiza. Jones reveló a su novia embarazada a mediados de diciembre de 2020, seguido de un anillo y un anuncio del nacimiento de su hija el 6 de mayo de 2021. En diciembre de 2021, se casaron oficialmente.

Nadine King

Otra antigua concursante de "El Bachelor", Nadine King (38), tuvo la oportunidad de encontrar el amor en la televisión en 2018, después de que Daniel Volz (39) la enviara a casa en el quinto episodio del mismo año. En la quinta temporada de "The Bachelorette", ella misma presentó las rosas, ultimately awarding the final one to personal trainer Alexander Hindersmann (36). Su relación terminó en noviembre de 2018. En mayo de 2019, King reconoció públicamente a un nuevo hombre en su vida en Instagram. Procedía de Berlín, al igual que King. Se casaron en septiembre de 2021, pero mantienen su relación bastante privada. Hindersmann ahora está en una relación con la presentadora de deportes Laura Petersock (35).

Gerda Stone

La influencer y antigua concursante de "Germany's Next Topmodel" Gerda Stone (31) actuó como la sexta "Bachelorette". En 2019, buscó a su pareja ideal dentro del formato de RTL. El ingeniero de proyecto Keno Rus se llevó la rosa final de la modelo. Desafortunadamente, su unión fue de corta duración, ya que la "Bachelorette" y el frisón oriental se separaron solo seis semanas después de que se emitiera el final en septiembre. Al final de 2020, hizo pública su relación con Melvin Pelzer, compartiendo una foto de besos. Sin embargo, anunciaron su separación en julio de 2021. A pesar de admitir que su exnovio Rus tuvo un papel en su ruptura con Pelzer, no hubo posibilidad de reconciliación entre la pareja "Bachelorette". Stone ahora está en una relación con el influencer Jannik Kontalis.**

De manera similar a Paszka y Klein, Melissa Damilia (28) tenía experiencia en programas de citas en 2020, pero no como una antigua concursante de "El Bachelor". Damilia fue parte del programa de citas de RTLzwei "Love Island" en 2019, pero el romance no funcionó para ella allí. Como resultado, embarcó en un viaje para encontrar el amor como la dama principal en "The Bachelorette". Encontró su final feliz con el ganador, Leander Sacher. En marzo de 2022, anunció su separación del empresario. "Soy una mujer soltera contenta", declaró durante una charla con RTL.

Tras su paso por "Bachelor" con Daniel Völz en 2018 y su relación rota con David Friedrich en 2021, Maxime Herbord (29) continuó su búsqueda del amor como "La Bachelorette" en 2021. De los 20 solteros elegibles, eligió al austriaco Raphael Fasching. A pesar de su final, expresó su esperanza de tener más encuentros entre ellos. En octubre de 2021, Fasching anunció a través de Instagram que sus caminos se separarían en el futuro. Mientras tanto, Herbord encontró el amor en otro lugar, con rumores entre ella y Leander Sacher. En diciembre de 2022, ella confirmó sus sentimientos por Sacher en Instagram.

En junio de 2022, Sharon Battiste (32) buscó a su pareja ideal como "La Bachelorette". El ganador, Jan Hoffmann, quien también recibió el primer beso de la temporada, estuvo a su lado durante un tiempo prolongado. Después de la final, compartieron su alegría en las redes sociales. Sin embargo, en mayo de 2024, anunciaron su separación con el corazón pesado. A pesar de sus recuerdos compartidos, decidieron separarse después de muchas discusiones, lágrimas y esfuerzos para encontrar lo mejor para ambos. Pero los rumores de separación persistieron, y a mediados de agosto, anunciaron su reconciliación en las redes sociales.

Jennifer Saro (28), quien siguió a Battiste en 2023, también emprendió una búsqueda para encontrar a su hombre ideal. Parecía que lo había encontrado con Fynn Kunz, ya que parecían dirigirse hacia un final feliz después de la final en agosto. Él se mudó con Saro y su hijo "Keksi" en octubre, pero anunciaron su separación en una historia de Instagram en diciembre, citando que mudarse demasiado pronto fue el fin de su relación. En enero de 2024, confirmaron su ruptura definitiva, con Saro expresando que no eran adecuados como pareja. A mediados de agosto de 2024, Saro compartió fotos de pareja nuevas, insinuando una nueva relación.

