- Gwyneth Paltrow está una vez más en la pantalla grande, esta vez junto a Timothée Chalamet.

"Bones and All", "Wonka", y "Dune: Part Two": Timothée Chalamet (28) ha sido una cara habitual frente a la cámara últimamente. Después de tomarse un tiempo libre de la actuación después de su papel en el blockbuster "Avengers: Endgame" (2019), la ganadora del Oscar Gwyneth Paltrow (51, "Shakespeare in Love") se está preparando para su regreso, uniéndose a Chalamet.

Según informes de fuentes de la industria, están trabajando juntos en una película titulada "Marty Supreme". Lamentablemente, los detalles sobre sus roles y la trama son actualmente escasos.

La productora A24 dio una pista sobre el proyecto en julio al compartir una foto de una pelota de ping-pong con las palabras "Marty Supreme" inscritas en ella. Los expertos de la industria sugieren que la película se basa en la vida del famoso tenista estadounidense Marty Reisman (1930 - 2012).

Los directores Josh y Benny Safdie, conocidos por sus colaboraciones en "Good Time" y "Uncut Gems", están a cargo del proyecto. En esta ocasión, es Josh Safdie (40) quien dirigirá en solitario.

Paltrow ganó un Oscar por su papel principal en "Shakespeare in Love" (1999). Luego participó en proyectos como "The Talented Mr. Ripley", "The Royal Tenenbaums", "Possession" y "Iron Man". Sin embargo, optó por dar un paso atrás de varios roles para priorizar la crianza de sus hijos.

Paltrow tiene una hija de 20 años y un hijo de 18 años con el líder de Coldplay, Chris Martin, su ex esposo. Se volvió a casar con el productor Brad Falchuk dos años después de su divorcio en 2018. En 2008, estableció la empresa de estilo de vida Goop.

