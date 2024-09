- Guru de preferencia: la novela "Mecanismo de estabilidad" se vuelve factible

El analista político André Brodocz cree que una alianza entre la CDU y la Izquierda podría ser factible a la luz de las complicadas dinámicas de mayoría en la recién formada legislatura del estado de Turingia. "Si es su única oportunidad de tener a la CDU en el papel de Ministro-Presidente, probablemente presionarán a sus contrapartes en Berlín para encontrar una solución", dijo Brodocz a Deutschlandfunk durante una entrevista. Brodocz, un educador en teoría política en la Universidad de Erfurt, mencionó una resolución de compatibilidad, que teóricamente excluye las alianzas con la Izquierda para la CDU. Además, las elecciones nacionales están programadas para el próximo año.

Brodocz mencionó un precedente histórico en el parlamento de Turingia: después de una crisis política después de las elecciones estatales de 2019, se estableció un gobierno de minoría compuesto por la coalición roja-roja-verde. A pesar de que la CDU cooperó con este gobierno gracias a un "mecanismo de estabilidad", el acuerdo no duró mucho. Brodocz comentó: "Y uno fue creativo, uno no toleró a la Izquierda en ese momento, pero inventó un 'mecanismo de estabilidad'. Perhaps something comparable will happen again, but reversed."

El partido de extrema derecha AfD fue la fuerza más poderosa en las elecciones estatales del domingo, con un estimado del 32,8% de los votos. Sin embargo, es poco probable que forme un gobierno porque todos los demás partidos elegidos se niegan a trabajar con el partido considerado securely right-wing extremist por la agencia de protección constitucional.

La CDU terminó con el 23,6% de los votos, seguida de la recién formada alianza Sahra Wagenknecht (BSW) con el 15,8%. La Izquierda, liderada por el Ministro-Presidente Bodo Ramelow, solo logró el 13,1% de los votos. El SPD apenas logró entrar al parlamento estatal con el 6,1% de los votos. Los Verdes y el FDP no lograron ser elegidos.

Había esperanzas de que los resultados de las elecciones serían suficientes para una coalición entre la CDU, BSW y el SPD. Sin embargo, el resultado preliminar no sugiere una mayoría para esta alianza.

Dadas las actuales dinámicas políticas en Turingia y las poco favorables opciones de coalición, el AfD podría encontrarse en una posición estratégica. Si otros partidos continúan negándose a colaborar con el AfD, podrían tener dificultades para formar un gobierno de mayoría, lo que podría llevar a una prolongada inestabilidad política en el estado.

