Günther Jauch está angustiado en su creencia similar a la vista en "El exorcista".

En el penúltimo episodio antes de la gran final de 3 millones de euros, los concursantes de "Última Oportunidad" dejan todo en el campo. No solo hay nervios y expectación, sino también una buena dosis de decepción al final.

La semana de la gran final está a la vuelta de la esquina. Después de los concursantes seguros de sí mismos del lunes y los representantes de U80 y U30 del martes, los afortunados candidatos que han recibido una "Última Oportunidad" de Günther Jauch están listos para tomar el escenario el miércoles. Por ejemplo, el residente de Múnich Matthias Rüten, que ya ha sudado frente al monitor de la "Pregunta de Selección" cuatro veces, pero la codiciada silla del quiz nunca ha sido suya. Günther Jauch comienza con un bombazo, "¿Herr Rüten, demasiado tonto o demasiado lento?", pregunta con una sonrisa burlona.

El candidato se lo toma a risa. Esta vez, quiere dejar su huella. Pero su gran sueño de riqueza repentina estalla como una burbuja de jabón en el viento de otoño. La pregunta de 4000 euros está en juego, y Günther Jauch quiere saber, "¿Qué recibió su nombre, entre otras cosas, por un tubo que se puede plegar?". Las opciones son la bomba de combustible, el cañón de gulasch, la lata y la bomba de culo. Herr Rüten está visiblemente confundido y busca ayuda en el público. Desafortunadamente, esto solo lo lleva por el mal camino, ya que el 53 por ciento del público vota incorrectamente por la lata. Günther intenta lanzar un salvavidas en medio de la tormenta, "¡Por favor, toma la línea de vida del 50-50!". Pero es demasiado tarde. Herr Rüten va con la lata (el cañón de gulasch habría sido la respuesta correcta) y vuelve a 1000 euros.

"¡El dinero no compra la felicidad!"

La desesperación es real. Pero la actuación inaugural aún puede superarse. Después de Dany Philipp Schmidt de Baja Sajonia (16,000 euros) y el impulsivo Luca Demirel de Mönchengladbach (32,000 euros) aseguran sus entradas finales, le toca a Tobias Pietsch, dueño de Hanfladen. El sudoroso usuario de gafas de Friburgo tropieza en la pregunta de 1000 euros. "¿Sea alguien que hable alto o bajo, tartamudee o hable claro - todo eso es, por así decirlo, diferente...?". Frases, citas, clichés o dichos? Después de pensarlo, Pietsch opta por los (incorrectos) clichés en lugar de los (correctos) dichos. Así que el experto en cáñamo tiene que marcharse con las manos vacías y partir sin éxito. Pero el candidato no se deja desanimar, "¡El dinero no compra la felicidad!", explica antes de partir, lo que provoca una ronda de aplausos.

Después de un breve descanso, la locura continúa. Benjamin Boritzka de Northlight se lleva impresionantes 32,000 euros después de una ronda exitosa. Enfrentado a una pregunta de 64,000 euros, decide arriesgarse, "¿Qué país se encuentra principalmente en la isla de Pulau Ujong?". El concursante, que normalmente se toma su tiempo para pensar, de repente demuestra su temple, "¡Ahora estoy arriesgando y siendo rápido: Tailandia, A!", estalla. El coraje no se ve recompensado. La respuesta correcta habría sido Singapur. Así que no son 64,000 euros, sino "solo" 16,000 euros para la final.

De Günther Jauch a Linda Blair

Unos minutos después, la camarera Isabelle Dugaro se encuentra en una encrucijada: ¿arriesgarse o jugar a lo seguro? Con 32,000 euros en su cuenta, la candidata de la Liga Hanseática debe responder a la pregunta, "¿Qué es cierto sobre la película de terror clásica 'El exorcista'?". Las opciones son diez nominaciones al Oscar, el año de lanzamiento 1953, la calificación de la FSK 6 y una taquilla de 5000 dólares. La línea de vida del 50-50 deja solo las nominaciones al Oscar y la calificación de la FSK. Mientras amigos y fans en casa animan, la concursante sigue sin saber. Es el momento que vuelve a destacar la inmensa presión bajo el resplandor del "WWM". Incluso con la ayuda de gruñidos dignos de un Oscar de Günther Jauch (por un breve momento convirtiéndose en Linda Blair), la concursante sigue en su "No sé y no quiero arriesgarme" mindset. Sin otras opciones, se retira, "¡Me rindo y me llevo los 32,000 euros!", anuncia Isabelle Dugaro. Bueno, ¿qué se puede decir? Excepto, por supuesto, "¡Enhorabuena!"

Los concursantes esperan ansiosamente su turno en la televisión durante la semana de la gran final. Después de los concursantes seguros de sí mismos y los representantes de diferentes grupos de edad, los concursantes de "Última Oportunidad" están listos para brillar en el episodio del miércoles.

A pesar de sus mejores esfuerzos, algunos concursantes luchan por responder preguntas correctamente en el programa, recordándonos que la fama y la riqueza de la televisión no siempre garantizan la felicidad.

Lea también: