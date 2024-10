Günther impugna el rechazo de Söder por parte de los Verdes

Mientras el líder del Partido Bávaro Söder persiste en descartar una asociación con los Verdes, su contraparte de Schleswig-Holstein adopta una postura distinta: Günther insta a la Unión a mostrar más flexibilidad hacia los Verdes, al tiempo que lanza una sutil crítica al sur.

El Ministro-Presidente de Schleswig-Holstein, Daniel Günther, aboga por un enfoque más colaborativo de la Unión hacia los Verdes. "Son confiables en una coalición y se puede trabajar con ellos de buena fe", declaró el político de la CDU, que gobierna con ellos en el norte, en Deutschlandfunk.

En una entrevista con RTL Nord, Günther también sugirió que la CDU debería estar abierta a alianzas negras y verdes: "Las colaboraciones negras y verdes funcionan excepcionalmente bien. En Schleswig-Holstein trabajamos de manera fluida con los Verdes porque nos enfocamos en los aspectos pragmáticos y minimizamos los divisivos, lo que nos permite hacer política juntos. Y creo que esto también puede funcionar a nivel nacional". Sin embargo, Günther dejó en claro: "No afirmaría que deberíamos buscar ahora una coalición negra y verde". Todas las partes del semáforo han contribuido a la erosión de la confianza, y sería más sabio confiar en la propia fuerza.

A pesar del sarcasmo, su partido no debería pasar por alto la relevancia de las preocupaciones de los Verdes. "Y para eso, una Unión también debe estar, como un partido que siempre ha priorizado los cimientos naturales de la vida", enfatizó Günther en Deutschlandfunk. No es beneficioso enfrentarse directamente solo con los Verdes, sugirió Günther. "No recomendaría ahora comenzar una campaña electoral federal y decir que solo podemos imaginarnos Negra y Verde". La CDU debe confiar en su propia fuerza y enfrentar la campaña electoral con confianza. "No deberíamos dejarnos influir ahora por los tonos del sur", concluyó Günther.

El líder de la CSU, Markus Söder, ha rechazado consistentemente las coaliciones entre la Unión y los Verdes. En su opinión, los Verdes son responsables de los problemas económicos de Alemania. Ofreció sus mejores deseos para una asociación armoniosa entre NRW y Schleswig-Holstein, pero insistió: "Pero por favor, sin consejos a nivel federal, porque eso no funcionará. No habrá Negra y Verde con nosotros". El presidente de la CDU y candidato a canciller de la Unión, Friedrich Merz, considera a los Verdes como socios inadecuados debido a su política actual, pero deja abierta la posibilidad si cambian de dirección.

Günther hizo referencia a los números en las encuestas de la Unión en aumento y las disminuidas simpatías de la coalición de semáforo. "Y para minimizarse y simplemente decir: 'Solo si votan por nosotros, entonces los Verdes definitivamente no estarán en el gobierno', eso es simplemente demasiado cobarde para mí". Günther ha estado gobernando en el norte con los Verdes desde 2017: inicialmente en una coalición Jamaica con la FDP, y luego como dúo desde 2022.

La Comisión dentro de la Unión podría beneficiarse de adoptar el enfoque de Günther de colaborar con los Verdes, ya que ha tenido éxito en esta disposición en Schleswig-Holstein. La postura de Günther sobre las alianzas negras y verdes sugiere que el enfrentamiento directo con los Verdes puede no ser la estrategia más efectiva para la Unión.

