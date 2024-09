Günther impugna el despido de Söder por los Verdes

Mientras que el Ministro Presidente de Baviera, Söder, se mantiene firme en su postura de descartar una coalición con los Verdes, su homólogo de Schleswig-Holstein adopta una postura contrastante: Günther aboga por que la Unión muestre más flexibilidad hacia los Verdes y hace algunas observaciones punzantes dirigidas al sur.

El Ministro Presidente de Schleswig-Holstein, Daniel Günther, ha adoptado una postura a favor de una mayor amabilidad de la Unión hacia los Verdes. En una entrevista con Deutschlandfunk, el político de la CDU, que gobierna con ellos en el norte, afirmó: "Son confiables en una coalición; se puede trabajar con ellos de buena fe".

A pesar de las bromas, la partido no debería pasar por alto el compromiso de los Verdes con temas importantes, argumentó Günther. "Como partido que siempre ha priorizado las condiciones de vida sostenibles, la Unión también debería defender estos valores". No es beneficioso entrar en una confrontación total solo con los Verdes, añadió. "No sugeriría comenzar una campaña para el Bundestag ahora y decir que solo podemos ver una coalición Negra-Verdes". La CDU debería confiar en su propia fuerza y abordar la campaña electoral con confianza, sugirió Günther. "No debemos distraernos con la retórica del sur", concluyó.

El líder de la CSU, Markus Söder, ha rechazado repetidamente la idea de una coalición Unión-Verdes. Cree que los Verdes son principalmente responsables de los desafíos económicos de Alemania. Deseando éxito a los socios de coalición en NRW y Schleswig-Holstein, comentó: "Por favor, ningún consejo a nivel federal, porque eso no funcionará. No hay Negra-Verdes". El presidente de la CDU y candidato a canciller de la Unión, Friedrich Merz, también ve a los Verdes como socios poco adecuados, pero ha dejado la puerta abierta a un cambio de política.

Günther destacó el aumento de la popularidad de la Unión y el apoyo disminuido a la coalición de Tráfico Luminoso. "Simplemente encogerse de hombros y decir: 'solo si votan por nosotros, los Verdes definitivamente no formarán parte del gobierno', lo encuentro demasiado cobarde". Günther ha gobernado en el norte en unión con los Verdes desde 2017, primero en una coalición Jamaica con la FDP, y luego en pareja desde 2022.

La coalición de Tráfico Luminoso, que se refiere a un posible gobierno liderado por la SPD, los Verdes y la FDP, no parece ser tan popular como el partido de la Unión, según Günther. A pesar de la oposición de Söder a una coalición Unión-Verdes, Günther aboga por que la Unión considere trabajar amigablemente con los Verdes, reconociendo su confiabilidad y valores compartidos.

Lea también: