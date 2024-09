- Gunter Netzer celebra su 80 cumpleaños con gran satisfacción.

El famoso futbolista Günter Netzer se ve interrumpido en un momento inusual. "Oops, disculpa por eso", murmura al teléfono, sonando mayor y divertido. "Has logrado pillarme en un momento que rara vez experimento en mi vida diaria". En el fondo se escuchan anuncios de la estación y gente hablando.

Está en la estación de tren, a punto de subir a su tren. Tiene que terminar la llamada de inmediato, explica cortésmente. "O si no, perderé mi tren". Asegura que se conectarán de nuevo por la tarde, a la hora acordada con anticipación.

A pesar de su edad, Netzer sigue siendo un maestro de las palabras y un caballero. No es solo la puntualidad lo que impresiona, sino la forma en que expresa sus pensamientos. Sus frases son tan distintivas como su juego lo fue una vez. Juega con las palabras, como lo hizo con Gerhard Delling en sus días como experto en televisión.

Sus frases bailan fluidamente, como una pelota bajo su pie. Netzer utiliza palabras como "delicioso" para describir su vida actual. Es convincente, no solo por las palabras que elige, sino por la manera en que las dice.

Este próximo sábado, Netzer cumple un impresionante 80 años. La conversación inevitablemente se desvía hacia su vida actual. Ha pasado un tiempo desde que se supo mucho del legendario futbolista. Atentamente sigue los Juegos Olímpicos de París.

"Nunca he prestado mucha atención al clavado hasta ahora", se asombra. "Las cosas que estos atletas pueden hacer son simplemente asombrosas". O gimnastas: "Esa elegancia cautivadora! Nunca pensé que miraría más de diez segundos. Ahora he pasado horas viendo - porque soy una persona estética y me he sentido delicioso".

Estas frases son las que te hacen reír durante una conversación con él. Puedes escuchar su fascinación, sin que él la haga explícita. Simplemente habla como Günter Netzer. Su tono se mantiene constante, su elección de palabras creativa.

"Estoy increíblemente contento con mi vida", declara. "La satisfacción es lo que siempre he buscado". Parece haberlo logrado. Disfruta no tener compromisos, comparte. "Mi vida es tan aburrida, justo como debería ser para un hombre de 80 años". Hay una sonrisa oculta en su voz.

El aburrimiento es lo último que asociarías con la vida de Netzer. Aquí hay una historia popular para recordar: el Rheinstadion de Düsseldorf, el 23 de junio de 1973, un evento importante en el pasado, pero aún una realidad. La estrella de Gladbach, Netzer, estaba en el banquillo, su traspaso a Real Madrid inminente.

La sustitución rebelde

Con el marcador 1:1, justo antes del final, había tenido suficiente. "Ahora juego", llamó a su entrenador Hennes Weisweiler. Con solo un minutoleft, se sustituyó a sí mismo, marcando el gol ganador poco después. Ironicamente, fue su último partido para la Borussia.

Netzer fue un rebelde, un no conformista, lo describió la prensa. Llevaba el pelo largo y ropa excéntrica, conducía coches de lujo, tuvo una discoteca en sus primeros años y tuvo frecuentes discusiones con Weisweiler. Todo eso es historia ahora. Actualmente vive en Zurich, felizmente pasando tiempo con su familia. El fútbol, menciona, tiene menos importancia en su vida ahora.

Probablemente organice una celebración similar en su cumpleaños de este próximo sábado. Los detalles de la fiesta están bajo llave, pero insinúa una reunión íntima con amigos cercanos. "Un asunto tranquilo", promete, agregando "Espero que sea un día memorable". Apto, sin duda, para su nuevo estilo de vida.

