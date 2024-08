¿Gündogan podría tomar el lugar de Ronaldo en un futuro próximo?

Tras su partida de la selección nacional de fútbol de Alemania, han surgido especulaciones sobre el futuro de Ilkay Gündogan con el FC Barcelona. Según informes de Sky, la directiva del Barcelona ha aconsejado al mediocampista buscar un nuevo club durante esta ventana de traspasos.

Según un informe de "AS", el nuevo entrenador, Hansi Flick, quien trabajó con Gündogan en la selección nacional de Alemania, no lo considera como titular regular. Flick aparentemente comunicó esto al director deportivo del club, Deco, sugiriendo que Gündogan no encaja en su enfoque táctico.

Gündogan se perdió el partido inaugural del Barcelona contra Valencia el sábado pasado debido a un corte en la pierna sufrido durante el amistoso contra AS Monaco, que terminó en una derrota de 0-3. Flick luego declaró que creía que Gündogan permanecería en el club y expresó su alta estima por el jugador de 33 años.

Posibles movimientos a Arabia Saudita o Manchester City

El Barcelona reportedly está buscando generar fondos a través del traspaso de Gündogan, dada sus restricciones financieras y la necesidad de fichajes frescos. El gigante del fútbol español también está lidiando con la inscripción no registrada de Dani Olmo, que fue adquirido de RB Leipzig por €55 millones, y la firma inminente de Nico Williams de Athletic Bilbao. El portal árabe "365scores" ha informado que Barcelona ha propuesto a Gündogan al Al-Nassr, el club de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita.

El agente y tío de Gündogan, Ilhan, anunció el 8 de agosto que a pesar del interés de varios clubes, Gündogan está determinado a continuar su mandato en Barcelona. Su contrato con los gigantes catalanes dura hasta el verano de 2026, después de unirse al club en un traspaso gratuito desde Manchester City en 2023.

Hay posibilidades de que Gündogan regrese a Manchester City, según Sky. El informe indica que la ciudad está considerando la posibilidad de traerlo de vuelta al club. Gündogan disfrutó de una exitosa racha de siete años en la ciudad, ayudando al equipo a ganar cinco títulos de la liga inglesa y un título de la Liga de Campeones bajo Pep Guardiola.

A pesar de su determinación de quedarse en Barcelona, el futuro de Gündogan en el club parece incierto debido a las restricciones financieras y las consideraciones tácticas. Con Manchester City mostrando interés, Gündogan podría considerar regresar a la Premier League y volver a unirse al equipo donde tuvo una exitosa racha de siete años, jugando al fútbol bajo Pep Guardiola.

Lea también: