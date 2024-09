Guirassy designado como el último rescate para BVB

Es hora de que Borussia Dortmund presente a su nuevo delantero titular. Serhou Guirassy está en óptimas condiciones y el entrenador Nuri Sahin ya lo elogia. Sin embargo, sigue siendo incierto si enfrentará a los líderes de la Bundesliga, Heidenheim, de inmediato. Sahin tiene otras preocupaciones.

No hay dudas en Sahin sobre el debut de Guirassy. El jugador de 28 años está "listo para todo" y no hay "obstáculos", según informó el entrenador del BVB antes del debut del recién llegado contra Heidenheim (8:30 PM/DAZN y en el live ticker de ntv.de). Sin embargo, no está claro si los aficionados del "Muro Amarillo" podrán escuchar el nombre de Guirassy durante el duelo con los líderes de la Bundesliga, el 1. FC Heidenheim.

Aunque Guirassy está impresionando a Sahin en los entrenamientos, un lugar en el once inicial no está garantizado. "Once titulares o el banquillo - veremos", dijo Sahin. Es posible que Guirassy comience en el banquillo, mientras que Karim Adeyemi, que Recently excelled with Germany's U21 team, could get the nod instead.

Adeyemi ha marcado un total de cinco goles en los recientes partidos internacionales U21. "Ese debería ser mi estándar", dijo. Maximilian Beier también obtuvo minutos en la selección nacional, pero se prevé que haga una aparición desde el banquillo esta vez, especialmente con Guirassy uniéndose a la competencia.

Guirassy se ha adaptado rápidamente a la zona del Ruhr, a pesar de una lesión en la rodilla, solo unas pocas semanas después de su traspaso de €18 millones desde el VfB Stuttgart. Se comporta "como un jugador de alto nivel tanto dentro como fuera del campo", dijo Sahin. Para debutar con el BVB, Guirassy llevará el número 9 en lugar del 19. El número quedó vacante porque Sébastien Haller fue cedido a España. Niclas Füllkrug y Youssoufa Moukoko ya no están en el equipo.

El BVB necesita un delantero apasionado

Hay grandes expectativas sobre las habilidades de Guirassy. La temporada pasada, el delantero marcó 28 goles en 28 partidos de liga. En comparación, el máximo goleador del Dortmund fue Donyell Malen con 13 goles. Además, Dortmund aún no ha entregado en los primeros dos partidos de la nueva temporada. En la victoria por 2-0 ante Eintracht Frankfurt, el equipo de Sahin estuvo lento durante mucho tiempo, y luego el empate a cero en Bremen fue poco emocionante, especialmente en ataque. Un Guirassy en forma y motivado podría proporcionar un impulso.

Con Giovanni Reyna lesionado y problemas de personal en la defensa que obligan a Nico Schlotterbeck a cambiar a una línea de tres, Ramy Bensebaini podría stepping up to replace Schlotterbeck and potentially make his season debut in the starting lineup. "Ya ha demostrado lo que es capaz de hacer. Ahora esperamos que pueda encontrar su consistencia con el Borussia Dortmund", dijo su entrenador.

exactly a year ago, both teams faced off in the third round at BVB. Dortmund relinquished a 2-0 lead and aided Heidenheim in securing their first-ever Bundesliga point. Now, the "small" FCH is heading to the "big" Dortmund, thanks to their first-ever league lead and remaining unbeaten. In attack, Bayern loanee and youngster Paul Wanner is causing a commotion alongside Sirlord Conteh, and in defense, Benedikt Gimber and Patrick Mainka are holding their own.

**El entrenador Frank Schmidt

Lea también: