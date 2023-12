Guía del chef sobre lo mejor de Nashville

Los clientes que beben cerveza local y comen los característicos bocadillos de mortadela frita del bar observan con admiración la improvisada actuación mientras aplauden al ritmo de la música. El aprecio se convierte en asombro cuando Paquette hace un split gimnástico completo.

"Ya no me levanto tan rápido como antes", dice la chef de 61 años encogiéndose de hombros, mientras vuelve a la mesa donde le esperan su marido, su hijo y un vodka con soda.

"Es una fiera", grita su marido, Ernie, por encima de la música.

Un par de horas con Paquette lo confirman.

Por ejemplo, su comida: Es deliberadamente original. Atrevida. Artística. Desinteresada por los platos de la granja a la mesa que tantos otros chefs sirven, Paquette se deleita creando comida "divertida y emocionante".

Lo que no quiere decir que evite los productos frescos de granja.

Todo lo contrario.

Al descargar una bolsa de plástico de rebozuelos que había recogido de su patio trasero, a unos 50 kilómetros de Nashville, Paquette promete presentarlos en un plato con "el buen sabor terroso de Nashville".

"Aquí está el botín más reciente", dice, sacando su teléfono inteligente para mostrar un vídeo de las setas que crecen silvestres en lo profundo de su patio trasero. Mientras dure la temporada, sus menús incluirán rebozuelos de una forma u otra.

Los comienzos

La carrera culinaria de Paquette comenzó a principios de los 80, cuando nadie en la ciudad hacía el tipo de comida que a ella le gustaba. Como resultado, Paquette dice que fue "capaz de explorar y divertirse mucho con ella [su cocina]".

A pesar de lo juguetones que son sus platos, los de Paquette no son aleatorios. Ambiciosos y pintorescos, también son equilibrados, algo que Paquette considera esencial para una buena cocina.

"Para poder equilibrar muchos sabores en el plato, hay que tener muchos en el plato", explica Paquette, y añade que anima a los "niños" de su cocina a "crear una paleta de sabores para que estén equilibrados lo dulce, lo ácido, lo salado..."

Aunque Paquette sigue trabajando en la línea la mayoría de los días, anima a su personal a jugar, ser creativos y encontrar la inspiración en cualquier lugar y en todas partes.

Paquette, que lleva décadas en Nashville, ha visto cambiar y crecer la ciudad. Ha visto cómo se ha convertido en un auténtico destino gastronómico, aunque ella no pueda disfrutar de sus maravillas tan a menudo como le gustaría.

La escena local de Nashville

Cuando se aventura más allá de las paredes de sus dos restaurantes, Paquette apoya a las empresas locales; de hecho, se esfuerza por apoyar a las mujeres de su sector porque cree que todas tienen algo en común.

"Nuestros trabajos suelen ser un poco más duros, y creo que sentimos que tenemos que esforzarnos un poco más para llegar donde queremos".

Jackalope, una cervecería local, sirve cerveza hecha por mujeres en un lugar regentado por mujeres, y esto es motivo suficiente para que Paquette la visite.

La cerveza fría es buena, al igual que los camiones de comida que hay fuera del local. El camión de comida Grilled Cheeserie, que sirve macarrones con queso y pimiento entre rebanadas de masa madre gruesa y patatas fritas con queso, es uno de los favoritos de Paquette. Si puede deleitarse con estos bocados ricos en lácteos junto a su amigo el chef Maneet Chauhan, es un buen día.

Ambos colaboran en muchos eventos gastronómicos y a Paquette le encanta el "fabuloso" restaurante indio de Chauhan en Nashville, Chauhan Ale & Masala House. Paquette no escatima elogios y califica a Chauhan de "excelente empresario, emprendedor" y alguien con quien es muy divertido estar.

Cuando describe el terreno y su aprecio por este restaurante (Bastion, dirigido por Josh Habiger, "un gran chef a quien admiro mucho por su talento") o esa cafetería (Frothy Monkey; "los tostadores son unos tipos estupendos"), es fácil ver por qué Paquette se siente tan a gusto en Nashville.

Paquette no sólo conoce la escena de Nashville. No sólo sirve comida increíblemente inventiva y deliciosa día tras día. No sólo asesora a jóvenes chefs y apoya a las empresas locales.

Se divierte.

Baila como si nadie la viera.

La Chef Paquette elige en Nashville

Etch Restaurant, 303 Demonbreun Street, Nashville, TN 37201, +1 (615) 522-0685

Etc., 3790 Bedford Avenue, Nashville, TN 37215, +1 (615) 988-0332

Jackalope Brewing Company, 701 8th Avenue South, Nashville, TN 37203, +1 (615) 873-4313

Speakeasy Spirits, 900 44th Avenue North, Nashville, TN 37209, +1 (615) 678-8986

The Grilled Cheeserie, ubicación variable

Robert's Western World, 416 Broadway B, Nashville, TN 37203, +1 (615) 244-9552

Chauhan Ale & Masala House, 123 12th Avenue North, Nashville, TN 37203, +1 (615) 242-8426

Bastion, 434 Houston Street, Nashvile, TN 37203, +1 (615) 490-8434

Frothy Monkey, varios locales

