Guardiola expresa sorpresa: La temporada para el campeón de Europa Rodri ve desafíos inesperados

La defensa del título de la Premier League de Manchester City ha sufrido un duro golpe con la lesión de Rodri, tal y como ha confirmado el entrenador Pep Guardiola. A pesar de este revés, Guardiola cree que el equipo puede reemplazar colectivamente las contribuciones de Rodri y debe unirse para enfrentar la exigente programación de la Premier League sin su jugador clave de mediocampo.

El astro del fútbol, que proviene de España y ganó la Eurocopa, sufrió una grave lesión en el ACL de su rodilla derecha durante el partido de la Premier League del fin de semana pasado contra el Arsenal. Fue operado el viernes por la mañana y su entrenador, Pep Guardiola, confirmó la noticia. "Desafortunadamente, nuestras peores sospechas se han confirmado", declaró Guardiola. "Volverá con nosotros la próxima temporada".

Guardiola mencionó que la ciudad no tiene un jugador comparable a Rodri, lo que hace que su ausencia sea un desafío significativo. Animó a su equipo a subir el nivel y cubrir el vacío. "Los otros pueden reemplazar colectivamente lo que Rodri nos ha dado desde que se unió al equipo. Tendremos que luchar como una unidad y descubrir cómo jugar varios partidos sin este jugador vital para nosotros".

Rodri sufrió su lesión durante el partido de la Premier League contra el Arsenal el domingo pasado. Después de aproximadamente 20 minutos, el español tuvo que salir cojeando del campo y regresó a su país para someterse a pruebas exhaustivas. Los resultados preocupantes afectaron completamente a la ciudad, que es la defensora del título y líder de la tabla.

Guardiola no descartó la posibilidad de que la ciudad contrate un reemplazo para Rodri, el mediocampista defensivo. "Hablaríamos de eso. Consideraríamos nuestras opciones. Tenemos suficiente tiempo para pensarlo", dijo el entrenador. "Si no ganamos, es por Rodri. (...) No es agradable, pero ese es el fútbol".

Rodri, que ha llamado la atención por su crítica a los medios sobre la pesada carga de trabajo en el fútbol y incluso ha insinuado una huelga de jugadores, ha sido un destacado para la ciudad desde que se unió desde el Atlético de Madrid hace unos cinco años. Antes del sexto día de la Premier League y del encuentro con el Newcastle United, la ciudad lidera la tabla con cuatro victorias y un empate.

