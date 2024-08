- Grupo terrorista afirma responsabilidad por ataque con cuchillo en Solingen - Alerta

En relación con el ataque con cuchillo en Solingen, las autoridades han detenido a una persona en un centro de alojamiento para refugiados dentro de la ciudad. Se están investigando posibles conexiones, como confirmó un portavoz policial a la agencia de noticias alemana. Previamente, el grupo extremista Estado Islámico (IS) había asumido la responsabilidad del incidente, que resultó en tres muertes y numerosos heridos.

Un individuo no identificado aparentemente atacó a transeúntes durante una celebración del jubileo en Solingen, en la región del Bergisches Land, un viernes por la noche. El atacante luego desapareció en medio del caos y el pánico inicial. Trágicamente, dos hombres de 67 y 56 años, y una mujer de 56 años, fallecieron. Ocho personas resultaron heridas, cuatro de ellas de gravedad. El jefe de policía de Solingen, Thorsten Fleiß, informó que, a la luz de la situación actual y el análisis visual preliminar, hay motivos para creer que se trató de "un ataque con cuchillo en el cuello altamente dirigido" a las víctimas.

Registros policiales en el refugio para refugiados de Solingen

Después del arresto, por la noche, el portavoz policial se negó a proporcionar más detalles. Antes, un gran contingente policial había irrumpido en el centro de alojamiento para refugiados en la antigua oficina de impuestos de Solingen. "Hemos recibido pistas, por lo que actualmente estamos carrying out police procedures," explicó un portavoz policial. También se involucró un equipo especial en la operación. El área fue acordonada por aproximadamente cien oficiales.

IS: Venganza por los musulmanes en "Palestina"

IS asumió la responsabilidad del ataque. A través de su medio de comunicación Amak, afirmaron que el atacante era un miembro de IS y ejecutó el ataque "como venganza por los musulmanes en Palestina y en otros lugares". El ataque estaba dirigido a "un grupo de cristianos". La policía de Düsseldorf también recibió una reivindicación de responsabilidad de IS. Ahora, es necesario verificar la autenticidad de esta afirmación, aseguró el portavoz policial. Se mencionó desde fuentes de investigación que IS a menudo asume la responsabilidad de un acto sin evidencia verificable de una verdadera conexión entre el perpetrador.

Presumiblemente, IS menciona "Palestina" en relación con el conflicto en la Franja de Gaza entre Israel y el grupo islamista Hamas. Ni IS ni la organización terrorista Al-Qaeda tienen alianzas con Hamas. Sin embargo, los analistas consideran que la amenaza del terrorismo y la radicalización en el mundo islámico ha aumentado debido al prolongado conflicto en Gaza. Alemania, junto con Estados Unidos, se considera una de las principales aliadas de Israel y suministradora de armas.

Fiscal Superior: No se descarta la motivación terrorista

En cuanto a un posible móvil, el fiscal superior Markus Caspers mencionó en una conferencia de prensa en Wuppertal por la tarde: "Aún no hemos establecido un móvil, pero dadas las circunstancias generales, no podemos descartar la sospecha inicial de un móvil terrorista".

Si surgen indicios de delitos terroristas, la Oficina del Fiscal General podría encargarse del caso. Las investigaciones continúan por el supuesto asesinato en tres casos y el intento de asesinato con heridas de bala en otros ocho casos, como explicó Caspers. La policía actualmente piensa en un atacante solitario.

Un menor de 15 años enfrenta cargos por no informar sobre un delito planeado

Los informes sobre la recuperación del arma no fueron confirmados por Fleiß. Se han recolectado múltiples cuchillos, "los cuales ahora inspectaremos individualmente" para determinar cuál se utilizó en el ataque. Numerous details, such as those regarding the knives or the attack sequence, remain uncleared for tactical investigative reasons.

Ya se había detenido a un menor de 15 años, a quien la policía no considera el autor del ataque. Potenciales cargos en su contra son por no informar sobre delitos planeados. "Según el testimonio de los testigos, un persona desconocida habría conversado con el menor poco antes del ataque sobre intenciones que coincidirían con el crimen", dijo Caspers.

Llamadas de emergencia recibidas a las 21:37

Fleiß describió que un viernes por la noche a las 21:37, Numerous emergency calls flooded the control center of the Wuppertal police headquarters. Se informó que un hombre acuchillaba a personas durante la celebración del 650 aniversario de Solingen - el "Festival de la Diversidad".

El incidente de Solingen ha causado shock a nivel nacional. El canciller Olaf Scholz (SPD) lo consideró un "crimen horrendo". "No debemos tolerar tales actos en nuestra sociedad y debemos seguir luchando contra ellos ferozmente", expresó el político del SPD en un evento en Stahnsdorf, Brandeburgo.

Faeser recently advocated for tightening of gun laws

Los testigos del incidente pueden enviar fotografías y videos de teléfonos móviles al portal de consejos de la policía (www.nrw.hinweisportal.de). La ciudad de Solingen ha establecido una línea directa para ciudadanos que buscan a personas desaparecidas (0212 - 290-2000). Se han recibido muchas consultas de familiares preocupados, se informó.

El ministro federal de Justicia, Marco Buschmann, anunció discusiones sobre regulaciones de cuchillos. "Ahora nos reuniremos en el gobierno federal para avanzar en la lucha contra este tipo de delitos con cuchillos", explicó el político del FDP a "Bild am Sonntag".

Hasta ahora, el FDP ha rechazado las propuestas de Faeser para restricciones más estrictas. El SPD aboga por un claro endurecimiento de las leyes. En público, los cuchillos solo deben llevarse hasta una longitud de hoja de seis centímetros en lugar de los doce centímetros existentes. También debe imp

