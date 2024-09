- Grupo responsable de los esfuerzos relacionados con los viajes, FTI, destinado a disolverse.

La corporación de viajes en dificultades financieras, FTI, lucha con una pila de deudas de un billón de euros y ahora enfrenta la liquidación. El Tribunal de Distrito de Múnich ha iniciado procedimientos de quiebra para las dos principales entidades, FTI Touristik y BigXtra Touristik. El administrador de insolvencia Axel Bierbach ha anunciado la terminación de 700 empleados. La mayoría de los aproximadamente 350,000 acreedores son turistas en paquete, que recibirán sus pagos anticipados del Fondo Alemán de Seguridad para el Turismo (DRSF).

Sin embargo, Bierbach señala una situación diferente para alrededor de 2.500 hoteles, agencias de viajes, aerolíneas, bancos y el Fondo de Estabilización Económica (WSF) del estado. El WSF, una entidad del gobierno federal, prestó aproximadamente 600 millones de euros a FTI, el tercer mayor conglomerado de viajes de Europa, durante la pandemia del coronavirus. La cantidad exacta que recuperarán los acreedores sigue siendo incierta.

FTI solicitó protección contra la quiebra en junio debido a un aumento en las reservas cautelosas, los pagos anticipados y la escasez de fondos. En el momento del archivo de la quiebra, FTI Touristik tenía alrededor de 30 millones de euros, según Bierbach. Debido a la incapacidad de FTI para pagar los certificados de seguridad obligatorios en el DRSF, Bierbach declaró: "Era evidente: no podíamos vender más viajes".

Las operaciones hoteleras continúan

Aproximadamente 60,000 vacacionistas que estaban con FTI en ese momento regresaron sin problemas significativos. Se detuvieron todas las salidas futuras. De los aproximadamente 11,000 empleados de FTI en todo el mundo, alrededor de 7,500 aún trabajan en hoteles, operando sin restricciones.

En Alemania, más de 320 empleados ya han encontrado nuevos trabajos, incluso con clientes y competidores de FTI como TUI, DER, DB y Jochen Schweizer, que han organizado ferias de empleo en la sede de FTI en Múnich. Alrededor de 600 empleados serán despedidos a partir del 1 de septiembre. Los 130 empleados restantes serán contratados temporalmente para fines de liquidación. Se espera que el negocio termine a finales de año.

La mayoría de los activos de FTI incluyen 54 hoteles con 12,000 habitaciones, ya sea propiedad o arrendados a largo plazo. Estos hoteles, excepto uno, están activos y en venta. Varios interesados están en conversaciones, revela el administrador de insolvencia.

Numerosas empresas subsidiarias de FTI ya han sido vendidas, incluidas el proveedor de viajes de lujo Windrose, el centro de servicios Erf24 en Erfurt y el portal en línea 5vorFlug.

La primera reunión de acreedores se llevará a cabo en Múnich el 20 de noviembre. "No espero muchos asistentes", dice Bierbach: la mayoría de los 350,000 acreedores no han negociado reclamaciones significativas contra el administrador de insolvencia, lo que hace que el viaje no valga la pena.

El proceso de liquidación puede tardar varios años, dice Bierbach: "Esto es una maratón".

Aproximadamente 175,000 viajeros habían pagado su viaje en su totalidad o en parte. Los esfuerzos para reembarcarlos con otros operadores antes de las vacaciones de verano fueron infructuosos. Recibirán compensación por el paquete turístico del DRSF, lo que afectará al 90% de los vacacionistas. Sin embargo, algunos turistas en paquete también habían reservado excursiones. El dinero invertido en estas actividades no es reembolsado por el DRSF; en cambio, el reclamo puede perseguirse con el administrador de insolvencia.

Los clientes que reservaron servicios individuales con FTI pueden presentar sus reclamaciones en la mesa de insolvencia. Sin embargo, el administrador de insolvencia insta a los clientes a utilizar inicialmente las rutas de reembolso a través del DRSF y los proveedores de servicios de pago para evitar obstaculizar el proceso al presentar múltiples solicitudes simultáneamente.

Las agencias de viajes generalmente ganan su comisión después de que sus clientes hayan partido. Si esto es aplicable cuando el salida no se materializa y, por lo tanto, no hay daño, ya que la agencia de viajes arregló un viaje alternativo para los vacacionistas, necesita más investigación, dice Bierbach.

La Unión Europea puede expresar preocupaciones sobre el impacto de la liquidación de FTI en la industria turística en sus estados miembros. El gobierno alemán, a través de su Fondo de Estabilización Económica (WSF), jugó un papel significativo en el apoyo a FTI durante la pandemia.

Dado el involucramiento de diversas entidades dentro de la Unión Europea, como aerolíneas y bancos, el marco legal de la Unión Europea para las insolvencias podría potencialmente afectar la distribución de fondos y el proceso de liquidación de FTI.

Lea también: