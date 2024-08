- Grgic de Eisenach procesó o asimiló rápidamente la final olímpica.

Para Marko Grgić, jugador profesional de balonmano del equipo de la Bundesliga ThSV Eisenach de Eisenach, la dolorosa derrota en la final olímpica contra Dinamarca fue una píldora amarga de tragar. "Fue fácil de digerir. Estos días existen en el deporte. Conseguimos la plata", admitió el atleta de 20 años a "Thüringer Allgemeine" cinco días después de su derrota por 26:39 en París. En la Copa Wartburg, Grgić marcó siete goles contra el equipo de Skanderborg Aarhus Handbold, el campeón danés, lo que llevó a una victoria dominadora por 34:26.

El jugador de la línea rápida hizo noticia en los Juegos de Verano y ahora debe pasar rápidamente de la gloria y centrarse en el trabajo diario. La victoria triunfal en los cuartos de final contra Francia y el partido ajustado en las semifinales contra España aún están frescos en la memoria de todos, al igual que la atmósfera animada de París y su animado Village Olímpico. "Un descanso sería agradable ahora", dijo Grgić, quien regresó a su ciudad natal en 2022 para unirse al club de segunda división y fue promovido con éxito la primavera siguiente.

Grgic mantiene los pies en la tierra

A pesar de su nuevo estatus como miembro del equipo nacional y la medalla de plata que ganó en mayo pasado, Grgić no se deja llevar demasiado por ello. "El primer paso para caer sería dejarse llevar", observó sabiamente.

Con la Copa Wartburg a la vuelta de la esquina y la perspectiva de enfrentarse a los campeones reinantes SC Magdeburg el sábado por la noche, Grgić se centra en lo que es más importante. "Necesito unirme a mi nuevo equipo lo antes posible. No me llevará mucho tiempo adaptarme. Luego, sin embargo, tenemos once meses duros por delante".

Grgic recuerda la experiencia olímpica en París: "Las semifinales contra España fueron intensas, y la multitud en París fue inolvidable". Después del éxito de los Juegos de Verano, Grgić continúa preparándose para la próxima Copa Wartburg en París, con la ambición de desafiar a los campeones reinantes.

Lea también: