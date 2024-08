- Greifswald o Dresde - la ciudad apuesta por el romántico Friedrich

En el Año de Caspar David Friedrich, Greifswald, el lugar de nacimiento del artista romántico alemán, reta a Dresden, su ciudad adoptiva, a un desafío urbano. El reto consiste en ver cuál ciudad puede llevar a más personas vestidas en el estilo de la época romántica a su plaza central el 5 de septiembre, dijo el alcalde de Dresden, Dirk Hilbert (FDP). "Queremos mostrar que aquí vivió y trabajó el artista durante 40 años", dijo.

Al menos dos elementos de vestimenta romántica son obligatorios: un sombrero de copa, un bonete o un sombrero de ala ancha atado bajo la barbilla, y un pañuelo o chal sobre los hombros y los brazos, un vestido o falda de piso o rodilla larga, un chaleco clásico o una barba distintiva, como la de Friedrich, que puede ser pintada, pegada, real o falsa.

Ambos alcaldes tienen fe en sus ciudadanos. Hilbert es optimista y invitó a la gente a reunirse en el Neumarkt vestidos de época para celebrar el cumpleaños de Friedrich. El alcalde de Greifswald, Stefan Fassbinder, también confía en su ciudad y sus visitantes. "Juntos, mostraremos que Greifswald es la verdadera ciudad de Caspar David Friedrich", dijo.

Dresden fue el hogar de Friedrich hasta su muerte en 1840. Aquí creó sus obras maestras, estudió las obras de los viejos maestros en la Galería y participó en debates artísticos. Encontró inspiración para sus pinturas en la naturaleza circundante, como la Suiza Sajona y Bohemia.

Si Dresden gana, Fassbinder liderará a los ciudadanos de Greifswald en un recorrido por la ciudad en el otoño. Si Greifswald gana, Hilbert invitará a tres parejas del grupo participante al Baile de la Semperoper de 2025. Además, se inaugurará un nuevo monumento en el sitio del entierro de Friedrich durante las celebraciones de Dresden, y la Orquesta Filarmónica de Elba Sajona dará un concierto de cumpleaños gratuito en el Albertinum, donde se conservan y exponen muchas de las obras maestras de Friedrich.

