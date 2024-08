- "Gran sin embargo": Los jugadores de balonmano sonríen lejos de la derrota final

Con la reluciente medalla de plata al cuello, los handbolistas alemanes pudieron sonreír de nuevo. No tardó en aparecer el orgullo por su impresionante participación olímpica, que desplazó la frustración de su humillante derrota en la final contra Dinamarca. "Llegamos a la final olímpica. Si alguien nos hubiera dicho eso antes, habríamos firmado el contrato con sangre", dijo el lateral izquierdo Rune Dahmke. Y Kai Häfner, tras su partido número 151 y último para la Federación Alemana de Handball, dijo: "Cuanto más se aleje el partido, mayor será la alegría por la plata".

Después de sensacionales victorias en el torneo contra los campeones europeos de Francia y el equipo boga español, el equipo alemán completamente abrumado perdió la final en Lille contra los campeones del mundo Dinamarca, liderados por el Mejor Jugador Mundial de Handball Mathias Gidsel, 26:39 (12:21), y así se quedó sin la gloria de su hasta entonces destacada participación olímpica. "Por supuesto, habíamos imaginado una final diferente, pero el resultado del torneo sigue siendo fantástico", resumió el director deportivo de la DHB, Axel Kromer.

No todos los miembros del equipo alemán pudieron celebrar de inmediato su sensacional aparición en la final. "La decepción es enorme por nuestro rendimiento. Duele mucho ahora", informó el capitán Johannes Golla, quien también dijo: "Ese fue tal vez nuestro peor partido". El organizador Juri Knorr se sintió como en una "pesadilla" inmediatamente después del pitido final y admitió: "No deberíamos habernos presentado así, no merecíamos una medalla de oro. Eso está claro".

Derrota histórica

Gislason criticó el rendimiento defensivo, pero también señaló: "Somos con diferencia el equipo más joven y hemos jugado un gran torneo". Sin embargo, la derrota en la final pasará a la historia: fue la mayor derrota en una final olímpica jamás registrada. Alemania hizo pedazos sus sueños de oro sobre todo con un rendimiento defensivo desastroso. Los daneses pudieron pasar a veces completamente sin oposición por la defensa alemana.

A pesar de la amarga derrota, Knorr y compañía llevaron a la Federación Alemana de Handball el mayor éxito de la historia reciente, desde la plata olímpica en 2004 en Atenas, la victoria en el Mundial en 2007 y la victoria en la Eurocopa en 2016. Que Gislason ganara la medalla de plata con el equipo olímpico más joven de la historia hace soñar a la federación con un futuro glorioso, aunque el partido contra Dinamarca dejó una impresión diferente. "Definitivamente tenemos un buen futuro por delante, pero aún tenemos mucho que aprender", dijo Knorr, que fue el mejor goleador alemán con seis goles ante unos 27.000 espectadores en el caldero de Lille.

Última victoria olímpica alemana en 1980

Los escandinavos, liderados por la estrella Gidsel de los Berlin Foxes, confirmaron su dominio en el handball mundial con su segunda medalla de oro olímpica después de 2016 en Río. Después de los siguientes triunfos mundiales en 2019, 2021 y 2023, este es ya su quinto título en los últimos ocho años.

Para Alemania, sin embargo, el éxito del equipo de la DDR en 1980 en Moscú sigue siendo el único título de un equipo de handball en los cinco aros. En 2004 en Atenas, el equipo alrededor de Stefan Kretzschmar tuvo que conformarse con la plata contra los croatas. Hace ocho años en Río, el portero Andreas Wolff y sus compañeros ganaron el bronce.

Al menos después de la épica victoria en cuartos de final contra Francia, el equipo de la DHB creyó firmemente en el golpe de oro. El milagro de seis segundos en Lille, en el que el goleador Renars Uscins salvó al equipo alemán con el pitido final, estaba destinado a inspirar a todo el equipo. Sin embargo, en la final contra Dinamarca, los nervios fallaron.

Los daneses marcaron desde casi todas las posiciones a su antojo. Su eficiencia en la primera mitad llegó a ser del 90 por ciento en algunos momentos. Además, su defensa presionante causó muchos problemas al equipo de la DHB. El joven equipo alemán parecía nervioso y no encontró ninguna forma de superar la defensa danesa. "Tenemos que trabajar más duro", exigió Gislason, mientras sus pupilos perdían 5:10 después de numerosos errores.

