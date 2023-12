Lo más destacado

Gran Premio de Rusia: Nico Rosberg suma cuatro victorias de cuatro

Nico Rosberg gana el Gran Premio de Rusia

Lewis Hamilton, compañero de Mederdes, termina segundo

Sebastian Vettel, cuatro veces campeón del mundo, se cae en la segunda curva

El alemán recibió el trofeo de ganador de manos del presidente ruso, Vladimir Putin, que disfrutó de la carrera junto al director ejecutivo de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone.

Putin estuvo presente para entregar el trofeo al ganador en 2014 y 2015, cuando se vio envuelto en el infame fuego cruzado del champán mientras Lewis Hamilton celebraba su victoria.

La ciudad olímpica de Rusia acogerá el Gran Premio durante otros cuatro años, tras asegurarse los derechos de la carrera anual de 2014 a 2020.

Hamilton, compañero de equipo de Rosberg en Mercedes, terminó a más de 25 segundos de Rosberg en segundo lugar, después de comenzar la carrera en 10ª posición tras su temprana retirada de la tercera ronda de clasificación el domingo.

El finlandés Kimi Raikkonen terminó en tercera posición.

"Ha sido un fin de semana increíble, el coche ha estado fantástico", dijo Rosberg a los periodistas tras la carrera. "Estoy muy, muy contento, gracias a todos. Si vas más despacio, cometes errores.

"Gran trabajo de Lewis (Hamilton) al ponerse segundo tan rápido".

La victoria de Rosberg fue su séptima consecutiva -teniendo en cuenta las tres últimas carreras de la temporada pasada- y le permite ampliar a 43 puntos su ventaja sobre Hamilton al frente de la clasificación de pilotos.

"No fue la primera curva más fácil", dijo Hamilton tras la carrera.

"Estoy muy contento por el equipo. No había duda de que podía ganarla, pero luego tuve el problema con el motor y tuve que retroceder."

El tetracampeón del mundo de Fórmula Uno Sebastian Vettel se vio obligado a retirarse sólo dos curvas después de ser golpeado dos veces por Daniil Kvyat, lo que provocó que Vettel lanzara un improperio por la radio de su equipo Ferrari.

"Recibí un fuerte golpe y tuve suerte de no hacer un trompo en la segunda curva", dijo Vettel a Sky Sports tras su retirada. Después recibí otro gran golpe que me hizo girar y no pude evitar golpear las barreras".

"No hay nada que pudiera haber hecho de otra manera. Si alguien necesita hablar con alguien, creo que es él (Kvyat)".

Fuente: edition.cnn.com