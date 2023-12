Lo más destacado

Gran Premio de Mónaco: Lewis Hamilton gana la primera carrera de la temporada

Lewis Hamilton gana la primera carrera de 2016

Recorta distancias con el líder de la general Nico Rosberg

Daniel Ricciardo, furioso tras terminar segundo

El equipo Red Bull se disculpa por la confusión en boxes

Nico Rosberg, compañero de equipo en Mercedes, tuvo una tarde tórrida. Tras comenzar la carrera en segunda posición, parecía que el alemán terminaría al menos sexto, pero su compatriota Nico Hülkenberg le superó en la línea de meta.

Esto significa que Hamilton ha recortado la ventaja de Rosberg a 26 puntos al frente de la clasificación de pilotos.

"Muchas gracias a mi equipo", dijo Hamilton a los periodistas tras la carrera. "No tengo palabras. He rezado por un día como este, ha llegado y me siento realmente bendecido".

"Ni siquiera he pensado en ello todavía", añadió Hamilton cuando se le preguntó sobre recortar la ventaja de Rosberg.

"Estamos en la batalla y queda mucho camino por recorrer. Justo cuando crees que no puede ir peor, va mejor".

Si el inicio de la carrera fue ligeramente anticlimático, con un coche de seguridad escoltando a los coches alrededor de la pista debido a la fuerte lluvia, lo que siguió fue cualquier cosa menos eso.

Nada menos que 30 segundos después de la retirada del coche de seguridad, el británico Jolyon Palmer chocó contra el muro después de que sus neumáticos traseros se salieran de la trazada por culpa de un paso de cebra.

La sensación adolescente Max Verstappen, ganador del Gran Premio de España hace dos semanas, comenzaba la carrera en la parte trasera de la parrilla después de que un "error de cálculo" -en sus propias palabras- durante la clasificación le hiciera estrellarse.

En una pista con escasas oportunidades de adelantamiento, el piloto de 18 años avanzó de forma impresionante hasta la 10ª posición, antes de que otro error hiciera que el joven holandés acabara en las barreras en la vuelta 35, poniendo fin a su carrera.

Gran Premio de Mónaco 2016

Aunque la rivalidad entre Hamilton y Rosberg ha estado en boca de todos desde el inicio de la temporada, esta carrera se convirtió en una fascinante batalla entre el británico y Daniel Ricciardo, de Red Bull.

Hamilton le pisó los talones a su compañero de equipo en Mercedes desde la octava vuelta, antes de adelantarle finalmente en la vuelta 16 para establecer su apasionante duelo con Ricciardo.

Ambos pilotos fueron los últimos del pelotón de cabeza en cambiar sus neumáticos de lluvia por los intermedios y, mientras Red Bull metía a su piloto en boxes para cambiarlos, Mercedes dejaba a Hamilton en la pista para intentar construir una ventaja.

El momento decisivo de la carrera llegó en la vuelta 32. La confusión entre el garaje de Red Bull y el equipo de arriba hizo que no tuvieran los neumáticos listos a tiempo y dejaron a Ricciardo sentado en el box.

Había dudas sobre si los neumáticos de Hamilton durarían o no el resto de la carrera, pero se mantuvo firme bajo la seria presión de Ricciardo y finalmente se alejó para terminar con más de cinco segundos de ventaja.

Ricciardo, como es lógico, se mostró desconsolado tras la carrera.

"Me han jodido dos fines de semana seguidos", se quejó el australiano. "Es una mierda. Me duele.

"¿Cómo me siento? Sin insultar es difícil. Como si me hubiera atropellado un camión de 18 ruedas por segundo fin de semana consecutivo".

En Barcelona, Ricciardo no estaba contento con que Red Bull cambiara su estrategia de carrera - dando a Verstappen la oportunidad de ganar en su debut para el equipo mayor.

"Creo que me tomé Barcelona tan bien como pude, pero para mí ser positivo esta vez - no puedo. En realidad odio estar así, siendo miserable: conseguí un podio en Mónaco, debería estar feliz y agradecido."

El asesor de deportes de motor de Red Bull, Helmut Marko, dijo sentirse "realmente apenado" por Riccicardo.

"Todo lo que podemos hacer es pedirle disculpas. Investigaremos y averiguaremos (qué pasó), pero fue un error humano", dijo Marko a los periodistas.

"Se lo presentamos a Mercedes. Desafortunadamente, muchos malentendidos y no la comunicación correcta".

