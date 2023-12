Lo más destacado

Gran Premio de Mónaco: el "gentleman" que reinaba en la Costa Azul

Graham Hill ganó cinco veces en Mónaco

La estrella británica ganó la Indy 500 en 1966

Mónaco acogió por primera vez un Gran Premio en 1929

La 74ª edición se celebra el 29 de mayo

Las cinco victorias del piloto británico se produjeron durante la década de los sesenta, lo que contribuyó a establecer el Gran Premio de Mónaco como la carrera más importante del calendario de Fórmula Uno y le valió a Hill el apodo de "Mister Mónaco".

La determinación de Hill en la pista y su encanto fuera de ella demostraron ser una combinación ganadora. Cuando un reportero de televisión le preguntó qué pensaba de la carrera después de tomar la bandera a cuadros un año, su respuesta fue lacónica: "Bueno, ¡fue jodidamente duro!

Para el británico, Mónaco ofrecía una pureza que recordaba a las raíces del automovilismo.

"Tienes todo lo que te encuentras en una carretera pública: "Farolas, árboles, clubes nocturnos, casas, hoteles, bordillos, cunetas", dijo Hill en una entrevista televisiva en 1968, el año de su cuarto triunfo.

"Es una carrera de carretera propiamente dicha y en el verdadero sentido de la palabra: cuando se originó el automovilismo, fue en carreteras públicas".

MÁS: El playboy de la F1 que inspiró a Hollywood

El doble campeón del mundo de F1 y ganador de las 500 Millas de Indianápolis en 1966, que murió trágicamente en un accidente aéreo en 1975, estaba en la cima de su juego en las calles de Montecarlo, dice Jackie Stewart.

Gran Premio de Mónaco 2016

"Graham era el hombre en ese momento y aprendí mucho de él ... fue una relación feliz", dijo Stewart, quien fue compañero de Hill en el equipo BRM en su año de novato en la F1 en 1965, a CNN.

"Era un caballero en la pista de carreras. Hubo una época en la que se podía decir que no todos (los pilotos) eran educados. Graham Hill era muy educado en la pista, no te cortaba el paso".

Stewart, tres veces ganador en Mónaco, atribuye a Hill el mérito de haberle enseñado a evitar problemas en el implacable circuito de dos millas del Principado.

"No cometas errores, eso es lo más importante, lo aprendí de Graham. No conduzcas demasiado en Montecarlo. Si no cometes errores y conduces razonablemente bien, tienes muchas posibilidades de ganar la carrera".

Incluso cuando Hill calculaba mal, se las arreglaba para encontrar la forma de ganar, como es famoso empujando su coche de vuelta a la pista y volviendo a arrancarlo después de haber evitado una escapatoria en 1965.

Hill calificaría esa victoria, la tercera en Mónaco, como una de las más importantes de su carrera en la F1.

MÁS: ¿Será Verstappen tan grande como Cruyff?

Los coches pueden ser más rápidos hoy que en el apogeo de Hill, pero entonces era mucho más difícil de conducir.

"Tenías que ser preciso, tenías que ser consistente y simplemente no se te permitía cometer errores", dice Stewart. "Cuando Graham ganaba en Montecarlo era mucho más difícil.

"Tenías que estar concentrado todo el tiempo. Teníamos 2.800 cambios de marcha - eso era bastante duro para las manos (y) era una carrera física - 100 vueltas en aquella época."

La última victoria de Hill en Mónaco en 1969 sería también la última de su carrera en la F1: ese mismo año se rompió las dos piernas al estrellarse en el Gran Premio de EE.UU. en Watkins Glen.

Volvió a la acción la temporada siguiente, pero no logró recuperar la forma que le había proporcionado dos títulos mundiales durante la década de 1960.

Sin embargo, el famoso sentido del humor de Hill permaneció intacto: después del accidente del GP de EE.UU., cuando le preguntaron si tenía un mensaje para su mujer, bromeó: "Dile que no bailaré en dos semanas".

Es este lado más ligero el que perdura más vívidamente en la memoria de Stewart.

"Su mayor activo era su humor, en segundo lugar su conducción. Tenía un gran carácter. Había grandes pilotos cuando Graham corría: Jack Brabham, Innes Ireland, Jim Clark, en aquella época la crème de la crème, y él ganó el campeonato del mundo".

"Graham Hill fue uno de los mejores pilotos de su época, de eso no hay duda".

El 74º Gran Premio de Mónaco se disputa el domingo 29 de mayo.

MÁS: La "determinación" de Schumacher puede ayudarle a recuperarse

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com