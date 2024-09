Gran Bretaña podría estar permitiendo ataques extendidos contra Rusia.

Durante varios meses, Ucrania ha estado tratando de utilizar armas de largo alcance contra objetivos situados profundamente en Rusia. Según un informe, el Reino Unido ha tomado una decisión: los misiles crucero Storm-Shadow pueden ser utilizados con este propósito específico. Es posible que Estados Unidos siga su ejemplo con sus ATACMS. Esto sería un desarrollo significativo para Kyiv.

El periódico británico "The Guardian" ha informado de que Reino Unido ha decidido permitir el uso de misiles crucero Storm-Shadow contra objetivos en Rusia. Sin embargo, esta decisión no se anunciará públicamente durante la reunión del primer ministro británico Keir Starmer con el presidente de Estados Unidos Joe Biden en Washington el viernes.

El miércoles, el secretario británico de Asuntos Exteriores David Lammy y su homólogo estadounidense Antony Blinken ya estaban en Kyiv con el presidente Selenskyj. Según fuentes de "The Guardian", esta reunión no habría tenido lugar si no se hubiera tomado una decisión positiva sobre el Storm Shadow. Por lo tanto, no hubo anuncio público en Kyiv para evitar provocaciones innecesarias.

Blinken presuntamente dijo en Kyiv que la entrega de misiles balísticos por Irán a Rusia había alterado el pensamiento estratégico en Londres y Washington. Lammy no quiso revelar detalles de discusiones privadas que pudieran beneficiar a Putin. El Instituto de Estudios de la Guerra (ISW) había sugerido anteriormente que las entregas de armas no deberían anunciarse con anticipación para mantener un sentido de sorpresa y combatir mejor la agresión rusa.

La aprobación de Estados Unidos parece inminente

Recientes señales sugieren que Estados Unidos también puede modificar su postura y permitir que Ucrania ataque territorio ruso utilizando misiles ATACMS de largo alcance. En Kyiv, Blinken dijo que estaban trabajando diligentemente para asegurarse de que Ucrania tenga todos los recursos necesarios para defenderse efectivamente.

El presidente de Estados Unidos Biden también se ha vuelto más explícito recientemente. El gobierno de EE. UU. está "trabajando" en la aprobación del uso de armas de largo alcance entregadas a Ucrania para ataques en territorio ruso, dijo en respuesta a una pregunta de un periodista.

Según el ISW, más de 200 objetivos están dentro del alcance de los misiles ATACMS de largo alcance. Estos objetivos incluyen bases militares importantes, estaciones de comunicación, centros logísticos, instalaciones de reparación, depósitos de combustible, sitios de almacenamiento de municiones y cuarteles generales.

Sin embargo, las unidades de la fuerza aérea responsables de ataques devastadores con bombas guiadas ya han sido movidas más hacia el interior. Esto podría ser debido a la expectativa de Rusia de una luz verde para ataques con misiles de largo alcance. Sin embargo, Ucrania podría ejercer una presión logística y operativa considerable sobre el ejército ruso al atacar otros objetivos, según el análisis del ISW.

La decisión británica de utilizar misiles Storm-Shadow contra objetivos rusos ha sido influida por la entrega de misiles balísticos por Irán a Rusia. Con el gobierno de EE. UU. presuntamente trabajando en la aprobación del uso de armas de largo alcance entregadas a Ucrania para ataques en territorio ruso, el suministro de armas a Ucrania para defenderse efectivamente se está volviendo cada vez más crucial.

Lea también: