Graeme McDowell dice que ha recibido amenazas de muerte diciéndole que "se muera" tras unirse al LIV Golf Tour

Los golfistas han sido duramente criticados por unirse al tour disidente, que cuenta con el respaldo del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (FPI) -un fondo soberano presidido por Mohammed bin Salman, príncipe heredero de Arabia Saudí-, por la naturaleza "captadora de dinero" del éxodo de los tours tradicionales de golf y por aceptar dinero de un país con un pésimo historial de derechos humanos.

Bin Salman fue nombrado en un informe de inteligencia estadounidense como responsable de aprobar la operación que llevó al asesinato del periodista Jamal Khashoggi en 2018, aunque él ha negado su implicación. Los grupos de derechos humanos también han criticado al país por llevar a cabo ejecuciones masivas y por su trato a los homosexuales.

Antes del evento inaugural de la serie LIV Golf en junio, cuando se le preguntó acerca de aceptar dinero del régimen de Arabia Saudita, McDowell dijo que la gira era "increíblemente polarizante."

"Creo que todos estamos de acuerdo aquí arriba, tomemos la situación de Khashoggi; todos estamos de acuerdo en que eso es censurable. Nadie va a discutir ese hecho", dijo en rueda de prensa.

"Pero somos golfistas. Personalmente, creo que el golf es una fuerza del bien en el mundo. Intento ser un buen ejemplo para los niños. Sé lo que el golf me ha enseñado. Me encanta utilizar el golf para ayudar a crecer en todo el mundo. Eso es más o menos lo que hemos hecho en los últimos 20 años, ser modelos para los niños e intentar utilizar este juego, como digo, como una fuerza del bien.

"No somos políticos. Sé que ustedes odian esa expresión, pero en realidad no lo somos, por desgracia. Somos golfistas profesionales. Si Arabia Saudí quiere utilizar el golf como medio para llegar a donde quiere estar y tiene los recursos para acelerar esa experiencia, creo que estamos orgullosos de ayudarles en ese viaje utilizando el golf y las habilidades que tenemos para hacer crecer el deporte y llevarles a donde quieren estar".

Desde aquel primer evento en Londres, a medida que más y más jugadores optan por inscribirse para conseguir una mayor retribución, el escrutinio no ha hecho más que aumentar.

Antes de su segundo evento -y el primero en suelo estadounidense- a las afueras de Portland, Oregón, la semana pasada, jugadores y organizadores se enfrentaron a las protestas de supervivientes del 11-S y familiares de las víctimas, que criticaron a los golfistas por colaborar con Arabia Saudí, que según ellos fue cómplice de los atentados terroristas de 2001.

Y para McDowell, ganador del US Open 2010, esa atención y esas críticas se han convertido en toda una carga.

En declaraciones a la BBC antes del JP McManus Pro-Am en Adare Manor, Irlanda, McDowell dijo que ahora no se "levanta y se siente orgulloso de mí mismo todos los días".

"No puedo encender mi cuenta de Instagram o Twitter sin que alguien me diga que me vaya a morir", dijo el lunes el jugador de 42 años. "Ojalá no hubiera dicho nada. Ojalá me hubiera sentado allí y sacudido la cabeza y dicho: 'Sin comentarios', pero no es lo que soy".

"Es muy duro porque me hacen preguntas para las que no hay respuestas correctas. Todo el tiempo se ataca mi integridad moral cuando lo único que intento es jugar al golf.

"Intento tomar una decisión empresarial para mí y mi familia. He pagado mis cuotas en este juego durante los últimos 20 años, he tratado de llevarme a mí mismo de la manera correcta.

"Los tenues vínculos con lo que el régimen saudí ha hecho... las cosas horribles que han hecho - (los que han criticado a LIV Golf) están tratando de vincular esto al golf y a jugar al golf profesional.

"He jugado al golf en todo el mundo, en países cuyos historiales de derechos humanos probablemente también podrían ser destrozados.

"Nunca he cuestionado estar en China, Oriente Medio, en todo el mundo y lo que hago es jugar al golf profesional. Juego al golf por dinero. He perseguido ese dinero por todo el mundo durante toda mi carrera. ¿Investigo la moralidad de cada dólar que he ganado? No, no lo hago".

Liderada por el ex número 1 del mundo Greg Norman, la serie LIV por equipos cuenta con el respaldo de la FIP y se ha comprometido a repartir 250 millones de dólares en premios. Los torneos se disputan a 54 hoyos, en lugar de los 72 del PGA Tour, y no hay cortes de jugadores durante el torneo.

