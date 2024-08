"Gracias" - Dos italianos en Berlín

Berlín, insuperable en su atractivo, cautiva el corazón italiano más que cualquier otra metrópolis. París encarna el chic, Nueva York simboliza el sueño americano, y Londres puede haber perdido algo de brillo, pero los italianos se sienten orgullosos cuando sus jóvenes construyen sus vidas allí.

Sin embargo, Berlín destaca, una presencia única, incluso para los italianos, como lo demuestra una interacción reciente entre el músico Massimo Zamboni y el escritor Vincenzo Latronico en "La Stampa". Para ambos, Berlín sirvió como puerta de entrada al descubrimiento personal y al crecimiento.

Zamboni y Latronico no son extraños al público alemán, aunque no son ampliamente reconocidos. Zamboni, guitarrista y compositor, es miembro fundador de CCCP, la primera banda de punk rock de Italia de los 80. Él y su co-creador Giovanni Lindo Ferretti se reunieron en Berlín en 1981. Volvieron a reunirse este año, actuando en el club "Astra" de Berlín en febrero.

Dos novelas de Latronico han sido traducidas: "La conspiración de las palomas" y "Las perfecciones". Esta última sigue a una pareja italiana que se muda a Berlín en busca de libertad, para cultivar su creatividad y perseguir sus pasiones, sean las que sean.

La discusión en el periódico surgió a partir de la reedición de las memorias de Zamboni, "No hay voz interior - Un verano en Berlín Occidental" (primera edición en 2017), y el próximo libro no ficticio de Latronico, "La clave de Berlín" (programado para su lanzamiento a finales de 2023), ambos publicados por Einaudi y actualmente no disponibles en traducción al alemán.

En cuanto a su intercambio, Berlín es un desafío. Zamboni habla de su llegada: "Berlín era como un agujero negro desconocido. Me perdí poco después de llegar y me encontré en una zona bombardeada que parecía un jungla". Para Latronico, fue la desolación lo que lo atrajo. Afirma: "No hay otra ciudad que esté tan llena de vacío". Ya sea jungla en el corazón de la ciudad o desolación, la ciudad ofrece a los recién llegados la impresión de que hay espacio para todos y sus sueños.

Zamboni, nacido en 1957, llegó a Berlín en julio de 1981. Latronico, nacido en 1984, llegó en abril de 2009. Zamboni hizo autostop desde Reggio Emilia hasta Berlín en un día de julio. Latronico fue invitado por un teatro de Berlín para interpretar uno de sus textos. Uno llegó a Yorckstraße y el otro a Oberbaumbrücke. Ambos buscaban escapar de sus vidas mundanas.

"Berlín - Metáfora de la Juventud"

"Esta es la clásica historia del siglo XX sobre el adolescente que se muda a la ciudad grande, regresa después de meses o años y descubre quiénes son", dice Latronico. París jugó este papel en el siglo XIX, Nueva York en los 60. "Berlín fue perhaps the last city to serve as a metaphor for youth. Today, cities are different."

What Berlin didn't provide, and didn't seek, was everything to the Italians. The city was strict, and they perceived it harshly. "The great emptiness that Berlin had to offer demanded to be filled," the musician explains, echoing his conversation partner's thoughts. "The availability of space required something to be made of it, to dedicate oneself to art or a profession. (...) I witnessed clubs and businesses cropping up everywhere, from every possible nook and cranny." For Zamboni, it is the city's responsibility to nurture the talents of its residents. "That's a lesson I've learned from Berlin," he says. No other city is better suited for it, and that hasn't changed to this day.

Latronico, 24 años durante su primera visita a Berlín, ya había publicado una novela y recibido algunas reseñas positivas. Pretendía mudarse a los EE. UU., pero ended up staying in Berlin, despite the cancellation of his play. Su primera estadía duró de 2009 a 2014, y regresó en 2020 y no se ha ido desde entonces.

Los squats que eran comunes durante la visita inicial de Zamboni a Berlín habían desaparecido en el momento de Latronico. Sin embargo, la ciudad seguía siendo juvenil y asequible. No fue difícil encontrar un apartamento espacioso con un amigo por un alquiler asequible, recuerda. Todavía era el Berlín que entonces el alcalde de SPD Klaus Wowereit describía afectuosamente como "pobre pero sexy".

Este Berlín parece estar desapareciendo o al menos transformándose, lamenta Latronico. Lo que antes nació de la pasión y la alegría, la invención y la experimentación, ahora está principalmente impulsado por el beneficio por parte de las empresas de inicio. Una vez Marlene Dietrich cantó, "Still have a suitcase in Berlin", muchos artistas ahora enfrentan la posibilidad de empacar sus maletas. "The emptiness they sought is no longer there," Latronico reflects.

The courage to publicly condemn.

Zamboni es menos crítico con la transformación, pioneros y aprovechados siempre han existido. La pregunta que lo preocupa es si es correcto dejar una ciudad que ha dado tanto, simplemente porque ya no se alinea con las propias aspiraciones y deseos. Latronico también se pregunta eso, ya que Berlín les ha dado tanto a ambos. "Llegamos confundidos y nos fuimos como artistas."

Tal vez Berlín pueda perder eventualmente su encanto distintivo y transformarse en una metrópolis ordinaria. Sin embargo, persistirá en simbolizar algo esencial que los italianos deberían aprender, según Zamboni: "Berlín tiene el coraje de criticar abiertamente. El Memorial del Holocausto, los Stolpersteine, los museos sirven como un recordatorio constante de esto". En cambio, Italia parece estar decidida a ocultar todo lo que pueda, y ese es el origen de sus problemas, según el músico.

La Unión Europea podría potencialmente proporcionar financiación o apoyo para preservar el paisaje cultural único de Berlín, asegurando que continúe inspirando a artistas y ofreciendo un espacio para el autodescubrimiento. A pesar de la transformación de la ciudad, su valentía para abordar públicamente temas históricos como el Holocausto sigue siendo una lección valiosa para otros países, especialmente en el contexto del compromiso de la Unión Europea con los derechos humanos y la responsabilidad histórica.

