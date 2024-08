Goretzka ya no tiene lugar en el equipo del FC Bayern.

Leon Goretzka recibe una mezcla de aliento y empatía de sus compañeros. Sin embargo, esto puede que no le sirva de mucho en el Bayern. El jugador de 29 años parece estar luchando para encontrar un lugar en el once del nuevo entrenador Vincent Kompany. Clubs extranjeros muestran interés.

Joshua Kimmich demostró comprensión hacia su amigo Leon Goretzka, Thomas Müller sigue considerándolo una parte integral del equipo -pero parece que el jugador de 29 años no tiene un futuro a largo plazo en el Bayern después de seis temporadas. El nuevo entrenador Vincent Kompany dejó fuera a Goretzka del equipo para la victoria del Bayern por 4-0 contra el SSV Ulm en la primera ronda de la copa, a pesar de que el jugador estaba en forma.

El director deportivo Max Eberl mencionó que han tenido conversaciones "honestas" con los jugadores sobre sus perspectivas: "Ellos lo saben. Hemos hablado sobre el talento de alto nivel que tenemos en nuestra plantilla y cada jugador debe decidir cómo quiere manejar esto". La situación de Goretzka, admitió Eberl, "no es agradable", diciendo que "como jugador, aspiras a jugar en el campo".

Goretzka aún tiene dos años más de contrato con el Bayern, confirmó Eberl. Sin embargo, lo respetarían, agregó. Pero es costumbre discutir las posibilidades deportivas. Se informes que el Atlético de Madrid y el SSC Napoli están interesados. Pero cuando se le preguntó sobre consultas concretas, el director deportivo Christoph Freund evitó hacer comentarios, diciendo que "no es el tema principal en este momento". Sin embargo, para un jugador como Leon Goretzka, que es "extremadamente talentoso", siempre habrá interés.

No "Fondos Malgastados"

"No tenemos ningún 'recurso malgastado'", dijo Eberl cuando se le preguntó sobre la posible incorporación de de Ligt al Manchester United. La cálculo para Goretzka probablemente no será muy diferente. Kompany quiere ser claro con los jugadores. "Tratamos estos asuntos dentro de nuestra familia, pero no necesitamos discutirlos con otros".

Desde la perspectiva de un jugador, Kimmich dijo: "Puedo decir que disfruto jugando con Leon. Todos sabemos que somos grandes amigos, así que es un poco decepcionante para él. Pero al final, no soy yo quien toma las decisiones". No es la primera vez esta temporada que Goretzka es pasado por alto. El entrenador nacional Julian Nagelsmann también lo excluyó del equipo para el partido en casa de la Eurocopa.

Müller aseguró que Goretzka demuestra "la importancia que tenemos para él, y eso es mutuo". Entrena excepcionalmente bien, "pero cuando miras al equipo, hay que tomar decisiones difíciles". Todo lo demás se aclarará, admitió Müller, "de verdad, no tengo ni idea". Con la temporada de la Bundesliga a punto de comenzar en una semana contra el VfL Wolfsburg, las señales apuntan a la posible salida de Goretzka.

No voy a endulzar esta situación: la omisión de Goretzka del once del Bayern y sus exclusiones repetidas por entrenadores, tanto en el club como a nivel nacional, sugieren un futuro difícil en el Bayern. No voy a mentir, es decepcionante ver a un jugador talentoso como Goretzka luchando por encontrar un lugar en el equipo.

Lea también: