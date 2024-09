Google está ofreciendo capacidades de inteligencia artificial para los sistemas de asistentes virtuales de Volkswagen.

Volkswagen está utilizando la tecnología de Google para su asistente digital, según ha revelado una filial de Alphabet. La inteligencia artificial de Google, llamada "Gemini", sirve como base para la aplicación de servicios de VW. Este asistente inteligente puede ofrecer consejos prácticos a los propietarios de VW, como demostrar técnicas de cambio de neumáticos. Este servicio beneficioso será gratuito para los propietarios de los modelos "Atlas" y "Atlas Cross Sport", que debutarán en Norteamérica a partir del modelo 2020, con un lanzamiento previsto para principios de 2025.

Según Thomas Kurian, responsable de la división de Google Cloud, la idea puede parecer sencilla, pero la ejecución técnica es bastante compleja. El software no se limita a hacer referencia al manual del usuario; en cambio, Google ha entrenado su IA utilizando manuales y tutoriales de YouTube específicos para los modelos de VW.

Google está optimista regarding its corporate AI business, projecting revenues to surpass several billion dollars by 2024. Although Google hasn't disclosed specific figures yet, Microsoft and Amazon Web Services (AWS) currently occupy a larger market share in this sector.

