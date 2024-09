González se ve obligado a reconocer el triunfo de Maduro en las elecciones

La disputa por los resultados de la controvertida elección presidencial de Venezuela ahora pasa a una nueva etapa. El candidato de la oposición, González, ha admitido la derrota, pero alega que fue presionado para hacerlo y que el documento correspondiente sigue siendo secreto. Sin embargo, el presidente de la Asamblea Nacional luego se dirigió a los medios.

Edmundo González, el candidato presidencial de la oposición en la elección disputada de Venezuela, sostiene que fue obligado a firmar un documento reconociendo la derrota bajo presión. El contenido del documento debe mantenerse confidencial, al parecer.

Más tarde, esto fue presentado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez – el principal negociador de Maduro – durante una rueda de prensa televisada. Previamente, se habían filtrado fragmentos de la carta en un artículo de noticias local. Rodríguez afirmó que González había firmado la carta de manera voluntaria.

González: Salida forzada en reconocimiento de la derrota

González negó esta afirmación en un video de redes sociales. Afirmó que fue coaccionado para firmar el documento a cambio de su liberación del país. "Fueron horas angustiosas de intimidación, extorsión y presión psicológica". Confrontado con esta acusación, Rodríguez amenazó con revelar grabaciones de sus conversaciones si González no se retractaba.

Al día siguiente, el gobierno anunció el arresto de un cuarto estadounidense. Se afirma que él, junto con otros nacionales extranjeros, había conspirado para orquestar el asesinato de Maduro. Las autoridades acusan a la CIA, la inteligencia española, organizaciones criminales, trabajadoras sexuales y miembros de la oposición de estar involucrados en esta trama.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, anunció el arresto durante un discurso ante la Asamblea Nacional, pero no nombró al último detenido. Advirtió que cualquiera que busque desafiar a Venezuela enfrentará castigos, independientemente de su estatus.

Previamente, un grupo de expertos en derechos humanos respaldado por la ONU acusó a Venezuela de haber utilizado "los mecanismos más extremos y violentos de su aparato de represión" después de la controvertida elección presidencial de julio.

