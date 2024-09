Golpeada por las conductas inapropiadas de sus competidoras, Shannon Rowbury está a punto de obtener una medalla de bronce <unk> una espera de doce años desde su primera carrera.

Parte de ella estaba eufórica y revitalizada por participar en la ronda final de una segunda competencia internacional de deportes, y el rugido ensordecedor de la multitud era algo que nunca había experimentado antes - tan intenso que sentía que la tierra temblaba dentro del Arena de Londres.

Rowbury lo describe como "la experiencia más intensa fuera de mi cuerpo que he tenido en mi vida", el ruido se hacía más fuerte a medida que ella y sus compañeros competidores se acercaban a la línea de meta.

Sin embargo, a pesar del espectáculo cautivador, el evento también ocultaba un secreto siniestro, una capa de corrupción provocada por numerosos incumplimientos de dopaje que saldrían a la luz más tarde. Hoy en día, la final de 1.500 metros femeninos en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 se considera una de las carreras más corruptas en la historia de la atletismo.

Resultados iniciales de 1.500m femeninos (Londres 2012)

Aslı Çakır Alptekin - Descalificada

Gamze Bulut - Descalificada

Maryam Yusuf Jama

Tatyana Tomashova - Descalificada pendiente

Abeba Aregawi

Shannon Rowbury

Natallia Kareiva - Descalificada

Lucia Klocová

Ekaterina Kostetskaya - Descalificada

Lisa Dobriskey

Laura Weightman

Hellen Obiri

Morgan Uceny - DNF

De los 13 atletas que compitieron, cinco están previstos para que se les revocuen los resultados debido a infracciones de dopaje. Esto incluye a Aslı Çakır Alptekin y Gamze Bulut, las dos corredoras turcas que obtuvieron el primer y segundo lugar, y recientemente, la rusa Tatyana Tomashova, que fue ascendida al segundo lugar después de haber terminado originalmente en el cuarto lugar.

Esto es lo que hace que Rowbury tenga emociones mixtas sobre la carrera; solo ahora, más de una década después, puede comenzar a ver la experiencia bajo una luz más favorable.

El premio de bronce inesperado

Recientemente, el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) impuso a Tomashova una suspensión de 10 años por dopaje después de que sus muestras proporcionadas en junio y julio de 2012 dieron positivo por esteroides anabólicos - a pesar de que ella afirmara durante el juicio que nunca había utilizado sustancias prohibidas.

Los resultados de Tomashova entre junio de 2012 y enero de 2015 también están previstos para ser descalificados, y tiene hasta el 3 de octubre para presentar un recurso. CNN ha contactado al equipo legal de Tomashova para obtener más comentarios.

Con un sexto lugar inicial en los Juegos Olímpicos, Rowbury ahora está en línea para recibir la medalla de bronce - más de 12 años después. Si esto ocurre, sería la primera mujer estadounidense en ganar una medalla de 1.500 metros en la pista en los Juegos Olímpicos, aunque ese reconocimiento llegue una década tarde.

Al leer el comunicado del TAS, Rowbury dice que "simplemente comenzó a temblar", luego se rompió en llanto en los brazos de su esposo - una liberación de 12 años de dolor y una hazaña que había anhelado.

“Los atletas en nuestra situaciónusually are left in the dark”, dice ella a CNN Sport. “Es increíblemente emocional porque esperas que, después de algo que has sospechado durante tanto tiempo, finalmente se haga justicia ... Después de 12 años, había perdido la esperanza de que alguna vez sucediera”.

‘El aspecto más devastador’

La carrera atlética de Rowbury llegó a su fin en 2018, alrededor del momento en que se quedó embarazada de su hija. Compitió en cinco campeonatos mundiales, ganando el bronce en los 1.500 metros en 2009, y en tres Juegos Olímpicos: Beijing 2008, London 2012 y Rio 2016.

De todos los desafíos que enfrentó en su carrera, lo que más la preocupó fue la creencia de que algunos de sus rivales estaban dopándose.

“I couldn’t reconcile it”, dice Rowbury. “I haven’t cried much, but there have been a few moments that have really hit a nerve … It was the most heartbreaking aspect.

“It’s been the most devastating part”, she adds. “Doping in sports … In these races, it isn’t just physical – it’s about giving your all, your heart, your soul. I’m giving everything I have to bring home results that will make everyone proud”.

La cantidad de energía que dedicó a su carrera, unida al hecho de que algunos de sus compañeros competidores estaban dopándose, hizo que el mundo profesional del running fuera un espacio difícil para Rowbury de navegar.

Después de retirarse, dice que ni siquiera pudo ver los Juegos Olímpicos de Tokio de 2021, tanta era su sensación de desilusión con el deporte. Trabajó como analista para NBC durante estos Juegos en París, pero aún así estaba plagada por una sensación persistente de decepción.

“Fue una experiencia agridulce porque vi estas carreras y me alegré de que pareciera que había una hoja limpia”, dice Rowbury. “Pero también volví a sentirme abatida al darme cuenta de que había llegado una década demasiado temprano para formar parte de eso”.

La mujer de 40 años no es la única en su situación. Su compañera de equipo estadounidense, Alysia Montaño, también descubrió este año que, tras haber quedado originalmente en quinto lugar en los 800 metros, ahora está prevista para recibir una medalla de bronce de los Juegos Olímpicos de Londres debido a las violaciones de dopaje de sus rivales.

Rowbury se emociona al pensar en cómo podría haber sido diferente su carrera si hubiera recibido una medalla olímpica en ese momento. Probablemente habría ganado más dinero y obtenido más acuerdos de patrocinio. Compartió este sentimiento con CNN, diciendo: "Aún no tengo la energía para profundizar en ello, pero nunca quise parecer amarga o desilusionada, así que simplemente lo enterré bajo la alfombra. Ahora, estoy agradecida por la oportunidad de revisitar y discutirlo en una luz positiva".

Mirando hacia el futuro, Rowbury ha considerado la posibilidad de recibir su medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles, con su familia y amigos allí para presenciar el momento. "Hay una parte de mí que piensa que sería una forma enfermizmente genial de poner punto final a esta loca aventura", dice.

También hay más metas de carrera en su futuro. Rowbury está lista para correr su primer maratón en Nueva York el 3 de noviembre, y la preparación para este evento la ha ayudado a reevaluar su relación con el deporte.

Como exatleta de tiempo completo, admite que había "eliminado toda la diversión" al final de su carrera profesional. Pero ahora, está descubriendo nuevas formas de disfrutar el deporte, como usar las carreras como una oportunidad para aclarar su mente, conectarse con su cuerpo y conectarse con la comunidad local de corredores. "Ha sido un proceso de sanación real", dice.

