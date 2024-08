- Goldschmidt: los diques del Báltico listos para el otoño

Después de la grave marejada del mar Báltico en octubre, continúa el trabajo de reparación en los diques regionales dañados a lo largo de la costa de Schleswig-Holstein. "La mayoría de los diques se restaurarán a su estado original antes del inicio de la próxima temporada de marejadas", dijo el Ministro de Medio Ambiente Tobias Goldschmidt (Verdes) a la Agencia Alemana de Prensa. "En la mayoría de los casos, estarán en mejor condición que antes y ofrecerán un aumento significativo en la seguridad". Sin embargo, habrá casos en los que el trabajo continuará durante la temporada de marejadas.

La marejada ha revelado algunas deficiencias en la región, dijo Goldschmidt. "Los diques regionales no resistieron los embates del mar en varios puntos, a diferencia de los diques nacionales". El estado ha decidido cubrir el 100 por ciento de los costos de restauración una vez. Las Asociaciones de Agua y Suelo son responsables de los diques regionales.

El agua causó daños significativos

La fuerte marejada en el otoño del año pasado causó daños significativos y dejó claras huellas. El Ministerio de Medio Ambiente ha recibido un total de 49 solicitudes con un volumen estimado de alrededor de 33,5 millones de euros. De estas, 27 con un volumen total de alrededor de 19 millones de euros ya han sido aprobadas. Dos solicitudes han sido retiradas y una ha sido rechazada. Se están procesando 19 solicitudes.

En algunos casos, se trata de secciones de diques de solo unos pocos cientos de metros, en otros, kilómetros, dijo Goldschmidt. "Se ha estado circulando una suma de daños de 200 millones de euros, pero esto también incluye daños a yates, casas e infraestructura turística". En última instancia, la suma de daños resultó ser algo menor.

Aumento de la seguridad

Los diques renovados ofrecen un aumento significativo en la seguridad, dijo Goldschmidt. "Los diques no pudieron ser elevados, pero sí restaurados al nivel aprobado. El asentamiento local de la corona del dique que había ocurrido con el tiempo se llenará hasta la altura original del dique, lo que también mejora su resistencia".

Gracias a las inversiones en los diques del mar Báltico, las personas en la costa del mar del Norte no tienen que temer retrasos en el trabajo de los diques, dijo Goldschmidt. "Todo lo que estamos haciendo ahora en el mar Báltico tendrá que ser adicional. Siempre se trata de esfuerzos adicionales para el mar Báltico, no menos para la costa del mar del Norte".

Crítica de la oposición

El ritmo del gobierno estatal negro-verde para reparar los diques en el mar Báltico no es suficiente para la oposición. "Queda claro que no todos los diques dañados por la marejada en 2023 serán completamente restaurados antes del inicio de la próxima temporada de marejadas en octubre", dijo el político de protección costera del SPD Thomas Hölck a la dpa. "Si el gobierno estatal continúa trabajando a este ritmo, temo que no se puedan implementar todas las medidas solicitadas a tiempo antes de la temporada de marejadas en septiembre".

Los eventos climáticos extremos como las marejadas altas también alcanzarán con más frecuencia Schleswig-Holstein, dijo Hölck. "El gobierno estatal debe aumentar significativamente el ritmo de la protección costera en el mar Báltico".

