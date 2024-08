- Goitzsche Front inmediatamente ocupa el primer lugar en las listas de álbumes

Los roqueros de Goitzsche Front han tomado el puesto número uno en las listas de álbumes - seis años después de su primer álbum número uno "Deines Glückes Schmied". Según GfK Entertainment, el álbum "Jugend von gestern" de Bitterfeld-Wolfen en Sajonia-Anhalt lidera la clasificación, por delante de la superestrella estadounidense Billie Eilish con "Hit Me Hard And Soft" en el segundo lugar y la banda sueca de power metal Hammerfall con "Avenge The Fallen" en el tercer lugar.

En el cuarto lugar está el álbum exitoso de Taylor Swift "The Tortured Poets Department", seguido de "Ate" del grupo surcoreano de K-pop Stray Kids.

Hay poco movimiento para "Bauch Beine Po" de Shirin David en las listas de sencillos. Ella "dominante el top 100 durante la tercera semana consecutiva", según GfK Entertainment.

Nuevo en el segundo lugar está RAF Camora con el sencillo "Out Of The Dark" - logra la mayor entrada nueva de la semana entre los lanzamientos de sencillos. En el tercer lugar está "Wunder" de Ayliva & Apache 207. El rapero también tiene otra canción en el top cinco: "Miami" está en el cuarto lugar, por delante de "Stumblin' In" del DJ australiano Cyril.

A pesar de la dominio continuado de Shirin David en las listas de álbumes con "Bauch Beine Po", su último sencillo no ha tenido el mismo éxito, quedándose estancado en las listas de sencillos. Por otro lado, el nuevo sencillo de RAF Camora "Out Of The Dark" ha dado un gran salto, entrando en las listas de sencillos en el segundo lugar, mostrando un contraste claro en sus actuaciones en las listas.

