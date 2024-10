Goering-Eckardt y Brantner, caracterizados por sus miradores negros y verdes

Según la aspirante a la liderazgo del Partido Verde Franziska Brantner y la vicepresidenta del Bundestag Katrin Göring-Eckardt, hay varias razones por las que un gobierno de coalición con la CDU podría ser beneficioso. Aunque las opiniones dentro de la Unión están divididas, con el líder de la CSU Söder amenazando con vetar y el candidato a canciller Merz abogando por un "cambio drástico" desde los Verdes, Göring-Eckardt cree que una coalición negra-verde a nivel federal podría ser prometedora. Ella señaló que los Verdes han gobernado con éxito en conjunción con partidos democráticos en diversas configuraciones estatales, y que un cambio desde gobernar con el SPD y el FDP a nivel federal no es descartable.

Las coaliciones correspondientes en los estados federales están abordando efectivamente los problemas existentes, dijo Göring-Eckardt a la "Neue Osnabruecker Zeitung". "También puede funcionar a nivel federal", dijo. "La CDU se enfrenta actualmente a una gran decisión: si Friedrich Merz y Hendrik Wüst prevalecerán, o Markus Söder". Las próximas elecciones federales están programadas para el otoño de 2025.

Veto o esperar un cambio de rumbo?

El líder de la CSU Söder, que había prometido anteriormente su total apoyo al candidato a canciller de la CDU Merz, amenazó más tarde con vetar una coalición con los Verdes a nivel federal. Aunque Merz actualmente descarta una coalición de este tipo, no la descarta completamente para el futuro si los Verdes están dispuestos a hacer cambios. En una entrevista con el "Süddeutsche Zeitung", Merz dijo que se trataba de "un cambio drástico en la política económica y ambiental" por parte de los Verdes. Las coaliciones negro-verde gobiernan actualmente en Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein y Renania del Norte-Westfalia, donde Wüst es jefe de gobierno.

La aspirante a uno de los dos puestos en el nuevo dúo de liderazgo verde, Franziska Brantner, destacó la exitosa cooperación entre su partido y la CDU en su estado natal de Baden-Württemberg en una entrevista con el "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung". "Los demócratas no sollten siempre asumir que no pueden trabajar con otros demócratas de inmediato", dijo. "En lugar de eso, deberíamos centrarnos en lo que podemos lograr juntos". En Baden-Württemberg, el ministro presidente verde Winfried Kretschmann gobierna con una coalición verde-negra. Cuando se le preguntó sobre la rejección de Söder a los Verdes, Brantner dijo: "Bueno, con Söder, depende del día y de la hora lo que dice".

La semana pasada, los dos copresidentes verdes Ricarda Lang y Omid Nouripour anunciaron su renuncia tras el mal desempeño del partido en las elecciones estatales de Brandeburgo. Los observadores esperan que el partido se centre cada vez más en su posible candidato a canciller, el ministro de Economía Robert Habeck, en el futuro.

