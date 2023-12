'God Forbid' revisa el escándalo sexual de Falwell desde el punto de vista del 'chico de la piscina'

Aprovechando al máximo su amplio acceso a Giancarlo Granda, la figura en el centro de todo, "God Forbid: The Sex Scandal that Brought Down a Dynasty" de Hulu descorre el telón de una historia salaz de sexo, mentiras, hipocresía e intriga política - a efectos de streaming, un cóctel divino si...