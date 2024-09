Gobierno elegido para reforzar las medidas de seguridad para los socorristas y voluntarios.

El gobierno federal está implementando medidas para fortalecer las medidas de seguridad para los militares y los voluntarios. La propuesta, presentada por el ministro de Justicia Federal Marco Buschmann (FDP), incluye modificaciones al Código Penal para perseguir de manera más efectiva los ataques contra trabajadores de emergencia, oficiales de ley y orden o voluntarios, según informó el ministerio.

Los ataques contra individuos políticamente activos, incluidos los miembros del consejo municipal y los representantes del Parlamento Europeo, también se convertirán en delito penal.

En palabras de Buschmann, quienes dedican su tiempo a servir a nuestra sociedad merecen protección especial. La ministra del Interior Federal del SPD, Nancy Faeser, estuvo de acuerdo, stating that if offenses against police officers, emergency personnel, bomberos, voluntarios y políticos locales son castigados con penas más severas, se envía un mensaje claro: "El Estado de derecho no tolerará tales actos y aplicará castigos rigurosos contra los perpetradores".

Además, el uso y prueba legal de pistolas eléctricas por parte de la Policía Federal se fortalecerá. Faeser explicó que esta medida forma parte del paquete de seguridad introducido por la coalición de tráfico luminoso en respuesta al ataque presuntamente islamista en Solingen.

El personal operativo, como los respondientes de emergencia y los voluntarios, tendrá una protección mejorada según los cambios propuestos en el Código Penal. Según la ministra del Interior Federal del SPD, Nancy Faeser, las penas más severas para los ataques contra este grupo de individuos envían un mensaje claro: "El Estado de derecho no tolerará tales actos y aplicará consecuencias severas contra los ofensores".

Lea también: