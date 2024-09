Global Seven (G7) denuncia las transferencias de sistemas de misiles iraníes a Rusia.

19:41 Putin Apoya la Idea de la Libertad de Expresión

En una situación que podría dejar a sus críticos detenidos riendo, el presidente ruso Vladimir Putin enfatiza la importancia de la libertad de expresión y la información. En un mensaje de video a los participantes de la cumbre de medios de las naciones BRICS en Moscú, con motivo del 120º aniversario de la agencia de noticias estatal TASS, Putin afirma: "En un momento en que el complejo proceso de multipolaridad está en desarrollo, es indispensable proteger los principios de credibilidad de la información". Putin cree que la verdadera libertad de expresión, que representa diversas opiniones, fomenta la búsqueda de compromisos y soluciones compartidas a problemas mundiales. Opina que los medios de comunicación desempeñan un papel significativo en la construcción de un orden mundial justo, brindando a las personas una "representación veraz y sin sesgos del mundo". Sin embargo, la libertad de expresión y la independencia de los medios han sido inexistentes en la Rusia autoritaria durante años. Las salidas de medios independientes han sido prohibidas y cerradas, mientras que los disidentes del gobierno son perseguidos por el sistema legal. La agencia de noticias TASS, establecida originalmente como Agencia de Noticias en 1904 bajo diferentes nombres y títulos, es actualmente la mayor agencia de noticias de Rusia y sirve como la voz principal del gobierno.

Economías Poderosas del G7 Denuncian el Suministro de Armas de Irán a Rusia

Las naciones democráticas y prósperas del G7 han criticado enérgicamente a Irán por suministrar armas a Rusia. A pesar de las apelaciones internacionales para que cesen estas entregas, Irán continúa armando a Moscú, lo que ha llevado a un aumento de la ayuda militar rusa a Ucrania en su lucha contra Rusia, según un comunicado conjunto de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido, EE. UU. y el jefe de política exterior de la UE. Rusia utiliza armas iraníes para matar a civiles ucranianos y atacar la infraestructura crítica. Recientemente, el Reino Unido y EE. UU. informaron que Rusia había obtenido misiles balísticos de Irán. Las autoridades iraníes rechazaron estas acusaciones. El comunicado publicado por Italia, la presidencia actual del G7, declara: "Irán debe detener inmediatamente cualquier apoyo a la guerra ilegal e injustificada de Rusia contra Ucrania, poniendo fin al suministro de misiles balísticos, drones y tecnología relacionada que representa una amenaza directa para el pueblo ucraniano y la seguridad global y europea". El comunicado también menciona el compromiso inquebrantable del G7 para mantener a Irán responsable por su apoyo inaceptable a la guerra ilegal de Rusia en Ucrania, que está poniendo en peligro la seguridad mundial. Alemania, Francia y el Reino Unido ya han impuesto sanciones adicionales a Irán, mientras que la UE considera penalidades más estrictas.

19:20 Scholz Confirma Negativo sobre la Entrega de Misiles de Crucero Taurus

El canciller Olaf Scholz ha descartado proporcionar armas de precisión de largo alcance a Ucrania en el futuro, independientemente de las decisiones de otros socios. En un diálogo ciudadano en Prenzlau, Brandenburg, reafirmó su postura en contra de la entrega de misiles de crucero Taurus, que podrían alcanzar objetivos cerca de Moscú (aproximadamente 500 kilómetros), debido al "riesgo serio de escalada". "Dije que no a eso. Y, por supuesto, también se aplica a otras armas que podrían alcanzar tales distancias si las hubiéramos proporcionado", dijo Scholz. El arma más poderosa que Alemania ha suministrado a Ucrania es el lanzador de cohetes Mars II, capaz de alcanzar objetivos a 84 kilómetros de distancia.

18:29 Stoltenberg Se Pregunta si la OTAN Podría haber Prevenido la Invasión Rusa de Ucrania

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, opina en una entrevista con "FAZ" que la OTAN podría haber suministrado más armas a Ucrania para prevenir una invasión rusa. "Ahora estamos suministrando material de guerra - entonces, podríamos haber suministrado material de guerra para prevenir la guerra", afirmó Stoltenberg. Calificó el inicio del conflicto como el día más oscuro de su mandato de 10 años. Stoltenberg planea dimitir como secretario general de la OTAN en octubre, dejando su cargo al antiguo primer ministro de los Países Bajos, Mark Rutte.

17:50 Scholz Espera una Decisión sobre la Refinería PCK en Schwedt para Final de Año

Olaf Scholz está optimista sobre llegar a una decisión sobre la estructura de propiedad de la refinería PCK en Schwedt antes de final de año. "Esperamos claridad para finales de año", comentó el Canciller en un diálogo ciudadano en Prenzlau, Brandenburg. Indicó que Rosneft, el copropietario ruso, había sido informado de que su participación debe ser vendida. Scholz también hizo referencia a negociaciones entre posibles inversores de Qatar y mencionó el suministro de petróleo kazajo a Schwedt a través de un oleoducto ruso, reemplazando el petróleo ruso después de la invasión rusa de Ucrania. La extensión inicial de la tutela de Rosneft por seis meses en septiembreEarly September aimed to promote negotiations. La expropiación de la participación rusa se considera una alternativa legalmente desafiante.

17:24 Scholz Se Mantiene Reacio a Utilizar Armas de Largo Alcance en Rusia

El canciller Olaf Scholz ha reiterado que Ucrania no recibirá permiso para emplear armas suministradas por Alemania con mayor alcance para atacar objetivos en lo profundo de Rusia. "Eso sigue siendo así", dijo Scholz en un diálogo ciudadano en Prenzlau, Brandenburg. "Por lo tanto, me mantendré en mi posición, incluso si otros países toman decisiones diferentes", dijo, refiriéndose a EE. UU. "No lo apoyaré porque lo veo como arriesgado".

16:57 Hofreiter Advierte sobre Miles de Refugiados de Ucrania en los Próximos AñosCon el inminente fortalecimiento de los controles fronterizos en las fronteras nacionales de Alemania, el presidente del Comité de Asuntos Europeos en el Bundestag, Anton Hofreiter, insta a una estrategia unificada, especialmente con Polonia. Hofreiter advierte que si no se mantiene un apoyo consistente a Ucrania, se pueden esperar miles de refugiados de la agresión rusa en Ucrania en los próximos años, refiriéndose a la crítica del primer ministro polaco Donald Tusk sobre los adicionales controles fronterizos en las fronteras externas de Alemania. Hofreiter aboga por una solución europea para la política migratoria. Argumenta que si cada estado miembro implementa sus propios controles fronterizos, sería el inicio del fin de la UE. Hofreiter cree que el canciller federal Olaf Scholz y Tusk continuarán colaborando estrechamente en el futuro.

16:32 Inteligencia Británica Comparte Imágenes de Puentes Destruidos en la Región de KurskEl servicio de inteligencia británico ha difundido imágenes de puentes sobre el río Seym que fueron destruidos por el ejército ucraniano durante la operación en la región de Kursk. "Ucrania está obstaculizando los esfuerzos logísticos rusos en la región de Kursk mediante una serie de ataques, que incluyen la destrucción de puentes de carretera y pontoneros sobre el río Seym", declaró el Ministerio de Defensa británico en X. Las imágenes fueron captadas a mediados y finales de agosto. Ucrania lanzó su ofensiva en la región rusa de Kursk el 6 de agosto y logró avanzar varios kilómetros en territorio ruso.

16:05 Heridos en un Ataque Ucraniano en la Región de BelgorodAl menos cinco personas resultaron heridas en un ataque ucraniano en la región rusa de Belgorod, según informes oficiales. El gobernador Vyacheslav Gladkov informó que varias granadas impactaron en un tramo de carretera entre Belgorod y Shebekino, dejando a cuatro personas heridas y dañando varios vehículos. En el cercano pueblo de Vosnesenkovka, una mujer resultó herida cuando un dron impactó en una vivienda particular. Los detalles aún deben confirmarse de manera independiente. Rusia suele atacar áreas civiles en Ucrania vecina. Una de las ciudades más bombardeadas es la metrópolis ucraniana de Kharkiv, a unos 30 kilómetros de la frontera. La artillería ucraniana y los drones militares suelen atacar regiones en la región rusa de Belgorod al otro lado de la frontera estatal. A lo largo del verano, Rusia comenzó una ofensiva contra Kharkiv con el objetivo de crear una zona de amortiguación. Sin embargo, los ataques rusos han remainedo a unos pocos kilómetros detrás de la frontera.

15:44 Acceso Exclusivo: Tren Médico Convertido Ayuda a Ucranianos HeridosVarios hospitales ucranianos han resultado dañados y médicos y voluntarios trabajan incansablemente las 24 horas. Para garantizar un tratamiento rápido para los heridos, se está utilizando, entre otras cosas, un tren especial. Un equipo de CNN tuvo acceso a este tren.

15:26 Estrella de Hollywood Michael Douglas Visita Niños en KyivEl actor estadounidense Michael Douglas visitó el área infantil "Tierra de Hierro" en la Estación Central de Kyiv el viernes. La empresa de ferrocarriles estatal ucraniana, Ukrzaliznytsia, anunció esto en Facebook. Según el informe, el astro de Hollywood interactuó con los pasajeros de la estación. Anteriormente, se reunió con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy y su esposa Olena en su capacidad de embajador de la ONU, junto con su hijo Dylan.

14:49 Kyiv Solicita Permiso para Ataques de Largo Alcance: "Parece que Biden No Cambiará de Opinión"El retirado coronel Ralph Thiele anticipa que el debate sobre las entregas de misiles Taurus será revivido por la solicitud de Ucrania para la autorización de ataques de largo alcance contra Rusia. Thiele espera que EE. UU. persistirá en su negativa.

13:58 Zelensky Confirma la Liberación de Otros 103 Prisioneros de GuerraUcrania confirma un canje de prisioneros con Rusia. Otros 103 individuos han sido liberados de la cautiverio ruso, según el presidente Zelensky. Entre ellos hay soldados y personal de la Guardia Nacional, guardias fronterizos y policía. Son defensores de las regiones de Kyiv, Donetsk, Luhansk, Saporizhzhia, Kharkiv y las ciudades de Mariupol y la planta Azovstal.

13:38 EE. UU. Aproba la Venta de Aviones de Combate Avanzados a RumaniaEl gobierno de EE. UU. ha aprobado la venta de 32 aviones de combate F-35 avanzados a Rumania, un aliado de la OTAN y vecino de Ucrania. La embajadora de EE. UU. en Bucarest, Kathleen Kavalec, explica que "Rumania es un aliado clave de la OTAN comprometido con la seguridad y la estabilidad en la región del Mar Negro y más allá". Con la adquisición de estos aviones de combate furtivos, multipropósito de Lockheed Martin, Rumania ganará "capacidades de defensa aérea sin precedentes", agrega Kavalec. La primera entrega está programada para 2031, con un valor total estimado de hasta $7.2 mil millones.

13:02 Rusia: Más de 200 Prisioneros de Guerra Liberados a UcraniaRusia y Ucrania han liberado a más de 200 prisioneros de guerra, según informes rusos. Cada lado ha liberado a 103 individuos, informó el Ministerio de Defensa ruso. Los soldados rusos actualmente se encuentran en Bielorrusia, recibiendo asistencia psicológica y médica, informó el ministerio en un mensaje de Telegram. Según el ministerio, los soldados rusos intercambiados fueron capturados en Kursk. Las tropas ucranianas invadieron la región rusa de Kursk en agosto. El lado ucraniano aún no ha respondido a las declaraciones rusas sobre el canje. El viernes, el presidente ucraniano Zelensky anunció la liberación de 49 prisioneros de guerra de Rusia. No está claro si estos eran parte del canje ahora anunciado por Rusia.

12:50 Fuerzas rusas afirman haber capturado un pueblo en el este de UcraniaEn el este de Ucrania, las fuerzas rusas afirman haber tomado el control de otro asentamiento. Según el Ministerio de Defensa ruso, el pueblo de Yelannoe Pervoye (Yelanne Perche en ucraniano) ha sido tomado. El pequeño asentamiento se encuentra cerca de la ciudad estratégicamente importante de Pokrovsk, que está bajo amenaza debido al avance ruso. El ejército ruso ha hecho importantes avances en la región de Donetsk recientemente. El presidente ruso Vladimir Putin ha reiterado que el objetivo principal de las fuerzas rusas es capturar la región industrialmente vital de Donbass, que incluye Donetsk.

12:21 Medvedev Amenaza con la Destrucción Total de KievEl ex presidente ruso Dmitri Medvedev ha advertido sobre la completa aniquilación de la capital ucraniana, Kiev. A pesar de que Rusia tiene razones legítimas para usar armas nucleares debido al avance de Ucrania en la región rusa de Kursk, hasta ahora ha evitado hacerlo. En respuesta al uso por parte de Ucrania de misiles de largo alcance del Occidente, Rusia podría convertir Kiev en "un punto fundido gigante" utilizando su avanzada arsenal no nuclear. Medvedev, el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, ha utilizado consistentemente un lenguaje duro contra el Occidente y Ucrania.

11:50 Lucha Intensa en KurakhoveLa lucha alrededor de la ciudad de Kurakhove en el este de Ucrania ha alcanzado su punto máximo. El uso de armas de largo alcance europeas está causando descontento entre la población local. La corresponsal de ntv, Kavita Sharma, informa desde Dnipro.

11:12 Ataques con Drones Causan Daños en la Región de OdessaSe están revelando detalles sobre el gran ataque con drones que tuvo lugar anoche en la región del mar Negro de Odessa: Según la fuerza aérea ucraniana, Rusia lanzó un total de 76 drones de combate. De ellos, 72 drones fueron derribados. La fuerza aérea no proporciona información sobre los resultados del ataque. El gobernador de la región de Odessa informa sobre daños significativos. Varios edificios en un suburbio de la capital regional de Odessa fueron dañados por los restos de los drones. Los almacenes en Ismajil, a través de los cuales Ucrania exporta una parte de su grano, fueron alcanzados. En Kiev, según informes oficiales, cayeron varias partes de restos. Una empresa municipal fue alcanzada, pero no hubo incendio.

10:31 Mapas Incorrectos Presentados por los Rusos Antes de la Guerra, Según StoltenbergEl secretario saliente de la OTAN, Jens Stoltenberg, habla en una entrevista sobre los últimos esfuerzos diplomáticos antes de que comenzara la guerra en Ucrania en febrero de 2022 para disuadir a Rusia de invadir. La última reunión del Consejo OTAN-Rusia, que presidió Stoltenberg, tuvo lugar en enero. Los rusos exigieron que todas las tropas de la OTAN se retirasen de la parte oriental de la alianza, dijo a la "Frankfurter Allgemeine Zeitung". "Eso era completamente inaceptable, pero creo en el diálogo. Por eso nos sentamos con ellos otra vez." En la reunión, los dos vice ministros rusos de Relaciones Exteriores y Defensa mostraron mapas falsos del territorio de la OTAN, afirmando que no había planes de guerra por su parte y que su país estaba, en cambio, amenazado por Ucrania. "Mostraron mapas, presumiblemente para demostrar cómo Rusia está rodeada por la OTAN. Pero incluso esos mapas estaban equivocados. Por ejemplo, Dinamarca no estaba marcada como territorio de la OTAN. ¡Eso fue increíble!" Stoltenberg aún no está seguro de si esto fue resultado de una mala preparación o de una intención deliberada. Al mirar atrás, Stoltenberg lamenta que la OTAN y sus aliados no hayan hecho más para fortalecer militarmente a Ucrania antes. "Si Ucrania hubiera sido más fuerte militarmente, el umbral para el ataque de Rusia habría sido más alto. Si habría sido lo suficientemente alto es imposible de decir."

10:03 Brigada de Combate Alemana Será Estacionada en Lituania Según el AcuerdoAlemania y Lituania han firmado un acuerdo gubernamental que garantiza que una brigada alemana lista para el combate será estacionada en Lituania. El experto militar Thomas Wiegold discute el trasfondo y la importancia de este acuerdo en una entrevista con ntv.

09:28 Kim Jong Un Busca Aumentar la Cooperación con RusiaEl líder norcoreano Kim Jong Un ha prometido aparentemente aumentar la cooperación con Rusia, según la prensa estatal. Después de las conversaciones entre Kim y el jefe del Consejo de Seguridad ruso, Sergei Shoigu, en Corea del Norte, la prensa estatal norcoreana informó sobre una amplia discusión sobre "profundizar el diálogo estratégico entre los dos países y fortalecer la cooperación para defender sus intereses de seguridad mutua, así como la situación regional e internacional". Ucrania, EE. UU. y Corea del Sur han acusado a Corea del Norte de suministrar armas y misiles a Rusia para la guerra en Ucrania. Sin embargo, Pyongyang niega estas acusaciones como "absurdas".

08:59 Starmer y Biden Discutirán de Nuevo la Entrega de Armas Avanzadas a Ucrania en la Asamblea General de la ONUUna discusión sobre si Ucrania debería tener permitido utilizar armas occidentales avanzadas contra objetivos en Rusia está a punto de tener lugar. El primer ministro británico Starmer anunció esto después de una reunión con el presidente estadounidense Biden, en la que pospusieron una decisión sobre el tema. Biden y Starmer discutirán este asunto en la Asamblea General de la ONU en Nueva York la próxima semana "con un grupo más grande de personas", según Starmer. Los medios británicos informan de que Biden está dispuesto a permitir que Ucrania utilice misiles británicos y franceses equipados con tecnología estadounidense, pero no misiles estadounidenses.

08:23 Zelensky sobre la afirmación de Trump: "Los discursos electorales son discursos electorales"El candidato republicano a la presidencia de EE. UU., Donald Trump, ha afirmado en reiteradas ocasiones que podría poner fin al conflicto de Ucrania en un día, pero no ha proporcionado una estrategia concreta. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en una entrevista en CNN, explica su interpretación de la declaración de Trump. "No puedo comprenderlo hoy debido a la falta de detalles sobre lo que quería decir", dice Zelensky en la entrevista emitida el domingo. Su postura es que hay una campaña electoral en curso en EE. UU. "Y las declaraciones electorales son declaraciones electorales", aclara aún más. "A veces no son del todo realistas". Zelensky también menciona haber hablado con Trump hace dos meses. Durante esa conversación, Trump expresó su apoyo a Ucrania, revela Zelensky. La conversación se consideró positiva.

07:27 ISW: Se necesitan más tropas en Kursk para expulsar a los ucranianosLas fuerzas rusas persisten en sus contraataques en la región de Kursk, pero el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) aún no ha identificado una operación a gran escala para expulsar completamente a las fuerzas ucranianas. Una evaluación del ISW, con sede en Washington, indica que las autoridades rusas han confiado principalmente en conscriptos con entrenamiento y equipo limitados, junto con partes del ejército regular ruso y otras fuerzas de seguridad a lo largo de la frontera. El think tank sugiere: "Una ofensiva rusa para recuperar el territorio ocupado por las fuerzas ucranianas en la óblast de Kursk probablemente necesitará más personal y recursos de los que Rusia ya ha reunido en esta región, especialmente si la mayoría de las unidades desplegadas carecen de experiencia de combate".

06:49 Ucrania bombardeada por drones durante la nocheFuentes militares ucranianas confirman los ataques con drones rusos en Ucrania durante la noche. La fuerza aérea rusa lanzó múltiples escuadrones de drones, según informes de la fuerza aérea ucraniana. Se emitieron alertas de ataque aéreo en la mayoría de los territorios, incluidas Odesa. Según la marina, se abatieron nueve drones en Odesa sola. Se escucharon explosiones en la ciudad, según informó el alcalde. No se han informado bajas hasta ahora.

06:13 Mützenich propone un grupo de contacto internacional para una iniciativa de pazEl líder del grupo parlamentario SPD, Rolf Mützenich, aboga por un grupo de contacto internacional para iniciar conversaciones de paz en el conflicto de Ucrania. "Creo que es hora de que los aliados occidentales establezcan un grupo de contacto para iniciar un proceso de paz", dijo a la "Rheinische Post". Tanto el canciller alemán como el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky están de acuerdo en que se deben intensificar los esfuerzos para las conversaciones de paz y que Rusia debe participar en la próxima cumbre de paz, añade Mützenich. Sugaere posibles miembros de este grupo de contacto, incluidas China, India, Turquía y Brasil, países que, según se informa, están cada vez menos entusiasmados con el ataque de Rusia.

05:41 UE considera una nueva estrategia para ampliar las sancionesSe indica que la Comisión Europea está evaluando tres opciones para determinar cómo se podrían ampliar las sanciones contra Rusia en el futuro. Estas opciones se han compartido recientemente con los diplomáticos europeos. El trasfondo se relaciona con los activos congelados del banco central ruso, que desempeñan un papel crucial en la ayuda financiera de $50 mil millones de los estados del G7 a Ucrania. Estos activos han estado congelados desde el ataque de Rusia a Ucrania.

03:40 Klitschko: Restos de drones impactan un edificio de KyivEl alcalde ucraniano Vitali Klitschko anunció a través de Telegram que los restos de drones impactaron un edificio de la ciudad de Kyiv. Los fragmentos cayeron en un edificio municipal en el distrito de Obolon al norte del centro de la ciudad alrededor del amanecer. Klitschko también mencionó que se派aron servicios de rescate al lugar. Klitschko había informado anteriormente que las unidades de defensa aérea estaban activas en Kyiv.

01:35 Kim Jong Un está de acuerdo en fortalecer la cooperación con ShoiguEl líder norcoreano Kim Jong Un ha acordado fortalecer la cooperación con el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Shoigu, según informó la agencia de noticias estatal KCNA. Shoigu y Kim discutieron diversos asuntos de seguridad durante su visita a Pyongyang, llegando finalmente a un consenso favorable. Shoigu inició relaciones más cercanas entre Rusia y Corea del Norte con una visita a Pyongyang en julio del año pasado.

23:36 Zelensky presentará "Plan de Victoria" a Biden en septiembreEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha anunciado una reunión en septiembre con el presidente de EE. UU., Joe Biden, diciendo: "Presentaré el plan de victoria". Durante una aparición en Kyiv, Zelensky explicó que esto implicaría un sistema de toma de decisiones colaborativa para dotar a Ucrania de las fuerzas suficientes para gestionar la guerra hacia la paz. "Tales conquistas pueden ser justificadamente finalizadas de varias maneras: ya sea expulsando al ejército ocupante por la fuerza o mediante la diplomacia", explicó Zelensky. Esto garantizaría la verdadera independencia de la nación. Sin embargo, Kyiv depende del apoyo de EE. UU. para tener la posición fuerte necesaria.

here.

10:59 Los ataques rusos se desplazan hacia el surLa lucha intensiva persiste en las partes orientales del país, según el ejército ucraniano. Informaron 115 incidentes de conflicto, según su informe vespertino del Estado Mayor en Kyiv. Las situaciones más calientes tuvieron lugar en la dirección de Kurachove, mientras que se observó actividad enemiga adicional en Lyman y Pokrovsk, según su comunicado. Kurachove es un pequeño pueblo situado al sur de Pokrovsk. Pokrovsk se había reconocido anteriormente como el punto de asalto principal para las tropas rusas. Sin embargo, Recently, the Russians have only managed limited territorial gains in this region. Instead, they've expanded their offensive front towards the south, aiming to seize the mining town of Hirnyk situated near Kurachove.

22:18 Alivio Deseado en el Avance a Kursk - Zelensky El presidente Zelensky de Ucrania afirma que su avance en la región rusa de Kursk ha dado los resultados deseados. En la región de Charkiv, se ha detenido el progreso del enemigo; por otro lado, el avance ruso en Donetsk se ha ralentizado, mencionó. Hasta ahora, Rusia no ha obtenido logros significativos en su contraofensiva en Kursk. Los expertos habían expresado dudas anteriormente sobre el despliegue de refuerzos significativos de tropas rusas desde Donetsk y otras regiones a Kursk. Rusia afirma haber recuperado 10 de las 100 aldeas ocupadas.

21:46 Acusaciones de Miedo de Zelensky hacia los Aliados El presidente Zelensky de Ucrania se dirigió al Occidente, acusándolo de tener "miedo" a proporcionar asistencia para eliminar los misiles rusos. "¿Por qué no hay una resolución similar para derribar misiles y Shaheds en el cielo de Ucrania, cuando pueden derribar misiles y drones juntos en el Oriente Medio?", cuestionó en una conferencia en Kyiv. "Tienen miedo incluso de decir 'Estamos trabajando en ello'. Esto es vergonzoso para el mundo democrático", agregó.

21:30 Se Estiman 8000 Drones Iraníes Desplegados por Rusia Según el gobierno ucraniano, Rusia ha lanzado 8060 drones Shahed iraníes contra Ucrania desde el inicio de la guerra. Todavía no hay declaraciones oficiales de Irán o Rusia. Ucrania implicó al gobierno iraní de proporcionar los drones kamikaze a Rusia en el otoño de 2022.

aquí.20:43 Posible Aprobación de Armas de Largo Alcance para Ucrania - Discusión Biden, Starmer En Washington, el primer ministro Keir Starmer del Reino Unido y el presidente Biden de EE. UU. están programados para Maintenance. Se especula si habrá declaraciones sobre la aprobación del uso de armas de largo alcance para Ucrania. Fuentes del "Guardian" británico sugieren que Ucrania ha sido autorizada para realizar ataques utilizando misiles Storm-Shadow. Sin embargo, ninguna de las partes espera revelar información sobre este tema durante la discusión de hoy. "No esperaría un anuncio hoy sobre el uso de armas de largo alcance dentro de Rusia - desde luego, no desde EE. UU.", comparte el director de comunicaciones del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby. Solo revela que están continuando la deliberación "sobre el tipo de capacidades que se pondrán a disposición de Ucrania" en coordinación con Reino Unido, Francia y otros aliados. Se niega a ofrecer una respuesta clara cuando se le pregunta si el gobierno de EE. UU. anunciará algún cambio. "No entraré en una discusión hipotética sobre lo que podríamos o no declarar en un momento determinado".

Puede revisar todos los desarrollos anteriores aquí.

here.

A pesar del respaldo de Putin a la libertad de expresión, se han prohibido y cerrado medios de comunicación independientes en la Rusia autoritaria durante años, especialmente en el contexto del conflicto ucraniano.

Los países del G7 condenan firmemente el suministro de armas de Irán a Rusia durante el conflicto en curso, instando a Irán a que detenga su apoyo al apoyo militar de Rusia a Ucrania, lo que representa una amenaza directa para la seguridad global y europea.

Lea también: