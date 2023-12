Glen Kamara: El Rangers presentará una queja oficial por los abucheos "racistas" al centrocampista

El centrocampista finlandés denunció haber sido víctima de abusos racistas por parte del defensa del Slavia de Praga Ondřej Kúdela en marzo y Kúdela recibió una sanción de 10 partidos de la UEFA. Como consecuencia, se perdió la oportunidad de disputar la Eurocopa 2020 con la República Checa.

Cuando el Rangers regresó a Praga para este partido, el público comenzó a abuchear ruidosamente cuando los jugadores negros, en particular Kamara, tocaban el balón.

Se suponía que el estadio Letna del Sparta iba a estar cerrado a los aficionados para este partido después de que la UEFA sancionara al club cuando los hinchas dirigieron cánticos racistas al jugador del Mónaco Aurelien Tchouameni.

Sin embargo, la UEFA permitió a más de 10.000 niños asistir al partido del jueves con algunos adultos acompañantes.

El jugador de 25 años fue expulsado en el minuto 74.

Gerrard dijo después del partido que -aunque no escuchó los abucheos durante el partido cuando Kamara tocó el balón- no estaba "sorprendido."

"Si ese es el caso y esa es la verdad, obviamente es muy decepcionante. Pero no me sorprende porque jugamos a puerta cerrada, aparentemente, por una razón y no es la primera vez que hay problemas en este lugar", dijo Gerrard a BT Sport.

El ex internacional inglés y del Liverpool también afirmó que los órganos rectores del fútbol tienen que hacer más para combatir el racismo y la discriminación.

"Los poderes fácticos no hacen lo suficiente. Esta noche, el castigo debía ser una multa y a puerta cerrada, donde no se juega delante de nadie", dijo.

"De acuerdo, hay niños en el partido y niños, lo entiendo, pero está casi lleno, así que no se les castiga jugando un partido a puerta cerrada. Esa no es la razón por la que hemos perdido el partido, pero mi opinión es que si vas a multar a alguien y castigarle, hazlo con todo el castigo. Estadio vacío y multa y algo más".

Gerrard confirmó en su rueda de prensa del viernes que había vuelto a ver las imágenes y que el Rangers escribirá a la UEFA para quejarse.

"Soy plenamente consciente ahora que he vuelto a ver el partido con el audio puesto. La verdad es que me sorprende no haberme dado cuenta durante el partido. He hablado con Glen Kamara. Esa conversación seguirá siendo privada. Glen está bien... Estoy seguro de que está tan decepcionado como yo", explicó.

"Ahora, creo que es el momento de que las autoridades y el club intervengan y nos quiten eso de encima para que podamos centrarnos en el partido del domingo... Estas cosas siguen levantando cabeza con demasiada frecuencia y, por desgracia, los castigos no son suficientes".

"Me han dicho que el Rangers va a tratar el asunto con la UEFA. Creo que eso ya ha sucedido. Los engranajes ya están en marcha. Desde luego, presionaré en mi dirección para que así sea".

El Sparta de Praga respondió a las acusaciones de racismo con un contundente comunicado titulado: "¡Dejad de maltratar a nuestros hijos!"

"Es absolutamente increíble que después de un partido tengamos que ver cómo se ataca a niños inocentes y nos enfrentemos a acusaciones infundadas de racismo. Insultar a los niños en Internet y en los medios de comunicación es inaceptable, desesperado y ridículo", decía.

"Estamos viendo declaraciones xenófobas sin precedentes contra la República Checa, sus ciudadanos e incluso sus niños en los medios sociales", continuó. "Estás describiendo incorrectamente el comportamiento de los niños, arrogándote el derecho de juzgar la expresión de las emociones de niños de seis años que no tienen ni idea de lo que es el racismo. Es una impertinencia".

CNN se ha puesto en contacto con la UEFA para recabar sus comentarios.

Visite CNN.com/sport para más noticias, reportajes y vídeos.

El ministro checo de Asuntos Exteriores, Jakub Kulhanek, tuiteó que hablaría con el embajador británico sobre la situación.

"¡Ya basta! Los insultos repugnantes a los niños checos en los medios de comunicación y en Internet no tienen cabida en el fútbol, y definitivamente no tienen cabida en la buena relación entre [el Reino Unido y la República Checa]. Convocaré al embajador británico el lunes para discutir la situación".

Aamer Anwar, abogado de Kamara, criticó al Sparta de Praga, en declaraciones a Sky Sports News: "Tenía la esperanza, cuando me enteré del cierre del estadio del Sparta de Praga, de que tanto Glen como otros jugadores negros no tuvieran que soportar ningún tipo de abuso o racismo y pudieran dedicarse a jugar al fútbol".

"Pero esta tarde debería ser una vergüenza para el equipo checo que, a pesar de que sus aficionados estaban prohibidos, poco importó que el estadio estuviera lleno con 10.000 escolares.

"Una gran parte de esos niños abucheó cada toque de balón de Glen y de todos los demás jugadores negros del Rangers. Esta noche se demuestra una vez más que Praga tiene un grave problema con el racismo y, como de costumbre, la UEFA no aparece por ninguna parte.

"Glen y los jugadores del Rangers han demostrado una clase total, pero ningún jugador debería tener que enfrentarse a esto en su trabajo y en la escena europea".

Aleks Klosok ha contribuido a este reportaje.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com