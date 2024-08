Comunicación inexacta en el campamento salvaje. - Giulia Siegel sólo quiere hacerse un examen profundo de sí misma.

En "¡Aquí hay Celebridades! ¡Sácame de aquí!" (Episodio 10, disponible ahora en RTL+ y transmitido al día siguiente en RTL), los compañeros de campamento no han estado descansando mucho, especialmente la modelo y DJ Giulia Siegel (49). ¿Qué sucedió? En el último episodio, Danni Büchner (46), una personalidad televisiva conocida, le pide a Siegel un masaje debido a un dolor en el cuello.

¿Giulia Siegel solo busca aprobación?

Siegel, que no es exactly popular entre sus compañeros, accede de inmediato a ayudar. Comparte en el teléfono del jungle, "Me encanta dar masajes. Fue amable de su parte pedirme". Sin embargo, Elena Miras (32) y Gigi Birofio (25) observan incrédulos mientras Siegel trabaja en Büchner. "Hay muchas cosas extrañas sucediendo aquí. Giulia solo está preocupada por ser nominada. Eso es todo parte de su plan", reflexiona Gigi en el teléfono del jungle.

"Todo es una actuación"

Mientras tanto, Büchner está disfrutando de su masaje, diciendo, "Eso se siente tan bien, Giulia". Sin embargo, Gigi sigue sin estar convencido. Confía en Kader Loth (51), otro compañero de campamento, "Giulia pasó tres horas dando un masaje a Danni. Todo es una actuación". Incluso Büchner comienza a hablar de Siegel después del masaje. "Ella está tratando todos los trucos", menciona. Dirigiéndose a Gigi, agrega, "Ella está haciendo todo por mí ahora". Gigi replica, "Eso fue una seria adulación hace un momento".

Incluso el presentador de RTL, Jan Köppen (41), interviene, criticando las acciones de Büchner. "Es un poco desagradecido de Danni recibir un masaje y luego burlarse de Giulia", comenta.

