- Giulia Siegel se encuentra bajo escrutinio y juicio severo.

¡Hola! Bienvenidos a la Tierra de los Lamentos. En el octogésimo primer día de "Soy una Celebridad - Jungle Legends Battle Royale" (último episodio primero a través de RTL+, al día siguiente en televisión lineal en RTL), las lágrimas amenazaban con inundar el campamento en el Cañón de Drakensberg, Sudáfrica. Los campistas estaban ahogados en sus sentimientos, casi hora a hora. Escrito en la arena estaba "acoso" de adelante hacia atrás. Incluso entre amigos del jungle y colegas, había una feroz confrontación. Una leyenda decidió que era hora de abandonar el lugar, respirando aliviado.

"Me destrozarán por la noche"

A mitad de camino en el campamento de la jungle de las leyendas, las plumas comenzaron a volar de nuevo. Los campistas se dividieron en dos facciones: Giulia Siegel (49) y Georgina Fleur (34) estaban ahora en guerra con un "cuarteto". Esto incluía a Elena Miras (32), Danni Büchner (46), Kader Loth (51), "líder" Thorsten Legat (55) - al menos. Eric Stehfest (35), que simpatizaba con ambos, imaginó su destino si Giulia y Georgina eran "expulsadas": "Me destrozarán por la noche."

Pero aún no lo hicieron. En su lugar, desencadenado por Eric, una cascada de lágrimas inundó el campamento y el episodio. Eric lloró porque temía ser succionado en el supuesto vórtice de acoso. Esto, a su vez, desencadenó el conducto lacrimal de Mola Adebisi (51). Su esposa muy embarazada, Adelina - la serie se filmó en junio - sufre de diabetes y presión arterial alta. También, "nunca hemos estado separados tanto tiempo, máximo cinco días", suspiró un lloroso Mola.

"Piensas y piensas y piensas... eso es raro."

Elena Miras también lloró por su hija. Pronto, Danni Büchner también estaba llorando: "Hubo momentos en los que no fui una buena madre. Quiero compensarlo con mis hijos." Esto no dejó indemne a Sarah Knappik (37). "Echo de menos a mi pequeño. Me encantaría abrazarla", sollozó. Incluso Gigi Birofio (25) comenzó a reflexionar sobre su gira de televisión con los ojos húmedos: "Lo difícil de este trabajo es que siempre tengo que sonreír. Pero aquí en el campamento, piensas mucho, te autoanalizas. Piensas. ¿Por qué estoy aquí? Piensas y piensas y piensas... eso es raro."

Luego, las lágrimas cesaron y las discusiones comenzaron de nuevo. Por ejemplo, sobre el plan de Gigi de enviar al veterano Winfried Glatzeder (79) a la guardia nocturna y evitar el deber él mismo. Eric Stehfest, compañero de jungle de Gigi, no apreciaba esta conducta despectiva en absoluto. Le negó a Gigi el estatus de leyenda de la jungle. Gigi, a su vez, creía que ahora entendía "por qué odia todo el mundo a Eric". Sugirió una estrategia diferente a Eric con las palabras: "Que comience el juego". Un eco fiel del legendario llanto de Joey Heindle (31): "¡Vamos a Rambo!"

Siegel etiqueta a Knappik como la "Stasi" del campamento

La mayoría de las críticas volvieron a dirigirse a Giulia Siegel. No solo su actitud de saberlo todo irritaba a las leyendas, sino que también atacó a Sarah Knappik, una de sus pocas aliadas, durante una guardia nocturna, calificando su estilo de liderazgo como líder del campamento como la "Stasi" del campamento. Las lágrimas fluyeron de nuevo por la mañana, especialmente perturbando a Elena. Su réplica a Giulia: "Ahora tiene un problema conmigo". Incluso el noble gesto de Giulia de renunciar a sus cigarrillos contrabandeados para devolver todos los artículos de lujo no fue bien recibido. Se consideró una táctica. Parece que Giulia Siegel tiene un tiempo tormentoso por delante con el resto del campamento.

Eric Stehfest y Gigi Birofio tenían una posición sólida en la prueba de la jungle. Balanceándose en estrechas tablas muy por encima del Cañón de Drakensberg, tuvieron que lanzar estrellas el uno al otro. La puntería de Gigi dejaba mucho que desear, solo alcanzó seis de once estrellas. A pesar de todo, fue una "terapia de pareja" exitosa para los dos. Giulia Siegel esperaba ocho a diez estrellas.

Durante el anuncio final, los presentadores Sonja Zietlow (56) y Jan Köppen (41) no crearon mucha dramatización. Winfried Glatzeder se había declarado "mentalizado" durante la nominación y pidió salir del campamento. Como el residente del campamento más antiguo de la historia, dejó atrás las peleas. Sus últimas palabras: "Fue una aventura. Tienes que estar loco."

