Gigi y Eric se acercan, mientras que Kader emplea "tiempo de máxima audiencia" para un tema significativo.

Día 6 se calienta: el ladrón de palas "Winni" asquea, Kader se abre y Thorsten llora otra vez. Pero también marca este día lleno de acontecimientos una difícil withdrawal de nicotina y un "mental" reto de la selva.

"Winni", ¿qué te poseyó? Esperemos, queridos lectores, que no estén comiendo ahora mismo, porque esta conversación va a ponerse bastante asquerosa. En el día 6 en la selva, nuestro Eric está desesperadamente buscando su amada pala de fuego. Sí, "casi le ha crecido en el corazón"! Así que no es de extrañar que su espíritu esté sufriendo porque esta amor de hierro ha desaparecido Suddenly. La impresión es aún más profunda cuando Winfried admite haberla utilizado para raspar los desperdicios de los campistas del baño. ¿Cómo se limpia eso ahora? ¿Quizás solo mantenerlo en las brasas por un rato!

Después de las disputas de los últimos días, los amantes de la naturaleza demuestran que también pueden mantener una conversación normal. Por supuesto, las lágrimas vuelven a fluir, por ejemplo, cuando el terco Thorsten habla de sus hijos adultos y revela que uno de ellos quiere "vivir su propia manera" pero "está siendo llevado por el camino equivocado" por la gente equivocada.

Kader nunca conocerá las tensiones de la paternidad, aunque habría querido ser madre. En 2017, durante su planificación familiar, le diagnosticaron endometriosis - el camaleón entre las enfermedades de las mujeres, que a menudo pasa desapercibida, causa dolor severo y se asocia a menudo con sueños de hijos no cumplidos. Kader se sometió a la extirpación del útero y entró Suddenly en la menopausia precoz.

El valor de Kader: temas tabú y verdades duras

La mujer de 51 años utiliza su tiempo para iluminar temas importantes que a menudo son tabú. También habla sobre trastornos de ansiedad y ataques de pánico, y llama la atención sobre la falta de conocimiento sobre la endometriosis, lo que aún lleva a muchas mujeres a sufrir innecesariamente y a que sus síntomas sean malinterpretados o ignorados, lo que dificulta el diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado.

De lo contrario, el día 6 marca el inicio de un "gran banquete" - al menos en cuanto a la cena. Con el estómago rugiendo, el grupo devora la deliciosa carne de avestruz asada servida con vegetales. Mientras comen la carne, algunos se preguntan si también se puede comer la piel. "Esa no es piel, es cuero, del tipo que se utiliza para hacer bolsos de Hermès", dice Giulia. Casi todos se desmayan por el aroma irresistible mientras disfrutan de la carne con un apetito voraz.

Con el estómago lleno, los chismes fluyen con más facilidad. Thorsten y su hermana, la fumadora más famosa de Alemania, se turnan para hacer la guardia nocturna. Discuten sobre los campistas y sus supuestos defectos. Hay "gente realmente grosera, negativa y malintencionada" en la selva!

Conversaciones sobre sexo y madres tóxicas

Mientras tanto, "Winni" y Kader comparten su turno de fuego charlando sobre sexo. ¿Puede una mujer de 80 años tener hijos todavía? ¿Aún pasa algo abajo? Kader está curiosa. La respuesta de Glatzeder: "Necesitas a una mujer joven, no a una vieja podrida". El nuevo líder del equipo no quiere profundizar demasiado en los detalles, sin embargo.

El día 6 también es el día en que Gigi vuelve a enfrentar a su archienemigo - el temido antojo de nicotina. Su último cigarrillo, le gustaría dárselo a Elena. Pero queda claro desde el principio que le resulta extremadamente difícil cumplir con su tiempo sin fumar. Ni siquiera una propuesta inmoral de la "Guerrera del Amor" lo distrae de la withdrawal de nicotina. Podría haber sido un beso apasionado entre los dos, pero según Eric, Gigi "no está listo para el siguiente nivel en la vida" porque es "tímido y estrecho".

Hanka, por otro lado, no entiende por qué es una marginada. Le encantaría charlar con la gente, pero no sabe qué está haciendo mal. "Cada vez que entro en una habitación, siento que la gente pone los ojos en blanco cuando me ve". Perhaps Gerti Bülowius se sienta lo mismo con su hija Georgina. La relación madre-hija, según la expatriada de Dubái, ha estado "dañada" durante años. "Me avergüenza hasta la muerte", dice Georgina sobre la "tóxica" mujer que "nunca fue una buena madre para sus tres hijos" pero espera que al menos sea "una buena abuela".

Pero también hay un éxito que reportar. Mola y Giulia tienen que enfrentar un "loco" reto de la selva juntos - el que Eric una vez rechazó firmemente. Encadenados en una jaula, son bajados a un río profundo y frío donde tienen 15 minutos para abrir los candados de sus cadenas mientras están de pie en agua de 17 grados. Con seis estrellas ganadas, son principalmente una cosa: mejores que el coach Thorsten. Pero la alegría es efímera, ya que muchos incumplimientos de las reglas son castigados al final del día. Y ¿quién carga con la mayor culpa? El intelecto con una "actitud de no me importa".

