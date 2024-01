Gianni Infantino: El presidente de la FIFA dice que sus comentarios sobre los refugiados que "cruzan el Mediterráneo" fueron "malinterpretados

En un discurso pronunciado el miércoles ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE), Infantino dedicó la parte final de su intervención a hablar de la FIFA y de su iniciativa "El futuro del fútbol".

Dicha iniciativa incluye planes para organizar una Copa Mundial cada dos años -en lugar de cuatro- después de que expiren los calendarios internacionales de partidos de fútbol femenino y masculino en 2023 y 2024 respectivamente.

"Este tema no trata de si queremos un Mundial cada dos años, sino de qué queremos hacer por el futuro del fútbol", dijo Infantino, quien a continuación argumentó que, en Europa, da la sensación de que el Mundial "se celebra dos veces por semana porque [allí] juegan los mejores".

Y prosiguió: Tenemos que encontrar la manera de incluir al mundo entero, de dar esperanza a los africanos para que no tengan que cruzar el Mediterráneo para encontrar, tal vez, una vida mejor, pero más probablemente la muerte en el mar".

"Tenemos que dar oportunidades y tenemos que dar dignidad, no dando caridad, sino permitiendo que el resto del mundo también participe.

"Quizá el Mundial cada dos años no sea la respuesta. Lo discutimos. Lo debatimos. Iniciamos el proceso".

Tony Burnett, director ejecutivo del grupo antirracista Kick It Out, dijo más tarde en un comunicado enviado a la CNN que era "completamente inaceptable" que Infantino sugiriera que un Mundial bienal "podría ser una solución para los migrantes que arriesgan sus vidas, a veces huyendo de países desgarrados por la guerra, para buscar una vida mejor."

Según datos de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, cerca de 5.000 refugiados y migrantes han llegado a Italia, Grecia, España, Chipre y Malta a través del Mediterráneo en lo que va de año.

No" a las extravagantes propuestas para el Mundial

Infantino, de 51 años, ha afirmado anteriormente que un Mundial cada dos años daría a los países "una oportunidad más realista de jugar en la escena mundial", mientras que la FIFA también calcula que se generarían unos ingresos extra de 4.400 millones de dólares.

En un comunicado hecho público por la FIFA el miércoles, Infantino respondió a las críticas por sus anteriores declaraciones: Dado que algunas de mis declaraciones ante el Consejo de Europa parecen haber sido malinterpretadas y sacadas de contexto, deseo aclarar que, en mi discurso, mi mensaje más general era que todos los que ocupan un puesto de toma de decisiones tienen la responsabilidad de ayudar a mejorar la situación de las personas en todo el mundo".

"Si hay más oportunidades disponibles, incluso en África, pero ciertamente no limitadas a ese continente, esto debería permitir a la gente aprovechar estas oportunidades en sus propios países.

"Se trataba de un comentario general, que no estaba directamente relacionado con la posibilidad de disputar una Copa Mundial de la FIFA cada dos años".

Los órganos rectores del fútbol en Sudamérica y Europa se han opuesto a los planes de una Copa Mundial bienal. También se ha expresado preocupación por la posibilidad de que los mejores jugadores del mundo sufran agotamiento debido a un mayor número de partidos.

Sin embargo, la Confederación Africana de Fútbol (CAF), el organismo rector del fútbol en África, ha respaldado las propuestas.

El miércoles, el Presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, subrayó la postura de la organización en contra de un Mundial cada dos años.

"Las instituciones europeas y el fútbol europeo, así como el movimiento deportivo europeo, están firmemente unidos tras nuestros valores y nuestro modelo solidario", declaró Čeferin después de que la UEFA recibiera el respaldo del Consejo de Europa a su modelo de juego.

"No hay lugar para la interpretación o la negociación. Es 'No' a las superligas egoístas y 'No' a las extravagantes propuestas de Copa del Mundo. Pero 'Sí. Sí. Sí' a trabajar juntos para proteger y fortalecer nuestro modelo que funciona en interés del fútbol europeo y de la sociedad."

Fuente: edition.cnn.com