- Gestionar el caos: las estrategias de Blake Lively para navegar la agitación y el disgusto

Effort equivocado, resultado desafortunado. Así podría describirse la reciente estrategia promocional de la última película de la actriz Blake Lively, "Érase una vez en Hollywood". Muchos espectadores criticaron a Lively y a su esposo Ryan Reynolds por minimizar, aparentemente, el tema serio de la violencia doméstica a través del uso de regalos sentimentales y ideas románticas, así como sugerencias para comidas y la promoción de su propia marca. Después de recibir principalmente críticas negativas, Lively está abordando públicamente las acusaciones por primera vez.

Según una fuente cercana a Lively, compartida con "People Magazine", Lively se sorprendió por la avalancha de reacciones negativas y la controversia. Su objetivo era destacar las relaciones dañinas y la violencia doméstica, con el fin de empoderar a otras mujeres. Sin embargo, la retroalimentación la dejó sintiendo que había perdido el control y se sintió extremadamente vulnerable e incómoda. Como resultado, su actividad en las redes sociales ha sido discreta últimamente.

Blake Lively tiene defensores

A pesar de la retroalimentación negativa, Lively no muestra signos de rendirse. Una fuente interna afirma que Lively ya ha comenzado a trabajar en nuevos proyectos, emocionada con los proyectos en los que está trabajando. Además, Lively cuenta con el apoyo de varios asociados, incluyendo a su coprotagonista Brandon Sklenar. Sklenar, quien interpreta al amigo de la infancia de Lively en la película, asegura que atacar a las mujeres que han puesto su corazón en la producción de la película debido a su fuerte creencia en su mensaje parece disruptivo y distrae del espíritu de la película.

Además, Lively puede contar con el apoyo de su amiga Taylor Swift, quien aunque no está promoviendo públicamente la película, parece apoyar a Lively en privado. Según "Life&Style" magazine, una fuente interna reporta que Swift contacta frecuentemente a Lively y le envía mensajes de aliento, instándola a no dejar que la negatividad la afecte, ya que es normal experimentar tales incidentes con una influencia significativa.

Otros actores y actrices han expresado su solidaridad con Blake Lively durante este período controvertido. Por ejemplo, Jennifer Aniston expresó su apoyo, stating que las intenciones de Lively eran nobles y no deberían ser juzgadas solely based on the promotional strategy.

Además, el elenco y la crew de la película de Lively se han unido para apoyarla, creando una unidad que enfatiza su propósito compartido de abordar el problema serio de la violencia doméstica a través de su trabajo.

