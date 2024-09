Georgina Fleur está apuntando por el título real!

"I can't bloody believe it! Look at me, I've done it!", exclamó Georgina, levantando victoriosamente los brazos. A su alrededor se extiende la vasta expansión de Sudáfrica, y sobre ella, el único adorno que merece una reina - la corona de la Jungla. Georgina Fleur, una vez considerada "la Bella Durmiente", ha despertado de verdad en los últimos días del campamento de la Jungla.

Tenía una gran boca, pero un corazón que lo hacía bien. Nunca se echó atrás ante los ataques verbales y siempre estaba dispuesta a defenderse. Una mujer que, sin duda, era divisiva y no se hacía amigos fácilmente, pero que reconocía sus errores y se disculpaba cuando era necesario. "Lo que has logrado aquí", elogió Jean a la nueva reina de la Jungla, "no es menos que admirable. Eres la verdadera leyenda de la Jungla".

En efecto, Georgina demostró más que una simple actuación en la prueba final de comer. Con el desafío etiquetado como "glotonería de celebridades", se abrió camino hacia la victoria devorando brutalmente. Su último oponente, Kader, simplemente no pudo seguirle el ritmo en cuanto a quién era lo suficientemente valiente para consumir más porciones. Así que la joven de 34 años consumió fácilmente diez colas de ratón, cuatro huevos fermentados, tres ojos de impala y, sí, lo leíste bien, incluso doce cuencos rebosantes de tripas de pollo.

Kader también luchó bien y bajó casi una docena de chupitos de fruta vomitiva, pero al final, no hay punto en rodear el bushes: Georgina se había ganado su lugar en el trono como ninguna otra. La reina de cabello rojo fuego había triunfado. Y ¿qué te trae a la mente? ¡Por supuesto! ¡Lucy! Dos pelirrojas habían reinado este año en la Jungla.

Tiempo de belleza y el último festín

El título de princesa de la Jungla fue para nadie más que Kader Loth. La "Pequeña Dama Grande" había dado anteriormente guerra a Gigi, "el Cerebro". Así que los tres fueron vistos por última vez con la cara sumergida en cascos llenos de serpientes de maíz. Las cucarachas subían y bajaban por sus extremidades durante seis minutos. A pesar de que Georgina ganó el "reloj orgánico", Kader estaba solo un aliento detrás de La Fleur.

"Señor Metano" aceptó su eliminación con gracia. Tal vez su calma se debía a que había hablado con "pequeña Gigi" la noche anterior a las pruebas finales y había podado expertamente los setos de la casa. Como resultado, el último hombre y las dos reinas de la Jungla habían completado con éxito una búsqueda del tesoro conjunta y habían ganado varios productos de belleza como recompensa.

Una mujer se hizo las uñas mientras la otra elegía una máscara facial de limpieza profunda. ¿Qué no se haría por la última cena obligatoria? Finalmente, disfrutar y disfrutar al máximo. Había pizza y espagueti, y de postre, delicioso helado. Todo esto sin ruido alguno de los dictadores culinarios que blandían utensilios de cocina. Gigi habría querido sentarse en el trono y ganar el premio de 100,000 euros, pero Georgina luchó por la victoria como si todos los alimentos asquerosos fueran exquisiteces deliciosas. Y perhaps one should see it like Kader, who left the camp with "nostalgia and heartfelt gratitude." In the end, even the third-place contestant found the right words: "It's not always about winning, but about appreciation."

Con eso, esta temporada especial de Leyendas de la Jungla llega a su fin. La transmisión regular reanudará en Australia en enero de 2025. O como lo pone el presentador Köppen hasta entonces: "¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo!"

