Georgia Oboh: Primera jugadora nigeriana del Ladies European Tour

"Ver a alguien que se parecía a mí jugando a un nivel tan alto y que lo sigue haciendo ahora fue bastante inspirador", declaró a CNN Sport.

"Naomi Osaka forma parte de la nueva generación de estrellas del tenis y atletas de alto nivel. Conecto mucho con ella en el sentido de que estamos intentando abrirnos camino en todos los deportes".

Al igual que Williams y Osaka, Oboh fue un prodigio adolescente.

Con sólo 17 años, Oboh se convirtió en la primera nigeriana en clasificarse para el Ladies European Tour (LET).

Ahora, quiere clasificarse para unos Juegos Olímpicos y convertirse en la mejor golfista del mundo.

"Ser la número 1 del mundo es un objetivo a largo plazo", afirma. "Creo que a corto plazo, realmente estaría deseando jugar potencialmente uno o dos majors incluso este año, mejorar mi clasificación y eventualmente jugar en el LPGA Tour".

LEA: Nelly Korda, "contenta de haber acompañado" a su padre, ex tenista profesional, como campeona de un major tras su victoria en el Campeonato Femenino de la PGA

Ruta hacia la cima

Georgia nació en la ciudad de Manchester, en el norte de Inglaterra, y sus padres desempeñaron un papel fundamental en que se aficionara al golf a una edad temprana.

Su padre se inició en este deporte gracias a su abuela. Luego hizo jugar a su mujer, y no pasó mucho tiempo antes de que Georgia, de seis años, empuñara su primer palo de golf.

Fue jugando en distintos clubes y adquiriendo nuevas habilidades y experiencias, lo que, en su opinión, le ha ayudado a convertirse en profesional.

"Acabé compitiendo con chicos y chicas", recuerda la jugadora de 20 años.

Y con el tiempo, empecé a jugar el Campeonato Europeo Infantil de Estados Unidos y luego el Campeonato Mundial Infantil de Estados Unidos, que gané a los 14 años, y luego jugué la mayor parte de mi golf juvenil, para ser honesta, en Estados Unidos".

"Así que pasé muchos de mis veranos e inviernos en el extranjero. Y me gusta pensar que tuve una amplia experiencia jugando al golf en diferentes países y con diferentes climas".

La última aparición de Oboh como golfista amateur se produjo a los 17 años, cuando viajó a Buenos Aires, en Argentina, para los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2018, y terminó empatada en el puesto 22.

Después de una exitosa carrera junior, en la que ganó numerosos trofeos, Oboh entró en la escuela de clasificación para el LET. Después de superar la preclasificación, tuvo una nerviosa espera en el último día del evento real para obtener su tarjeta profesional.

"En el último hoyo, tenía un putt de par que me habría puesto en el filo de la navaja", recuerda.

"Hice ese último putt, y luego fue una especie de juego de espera para ver si iba a pasar el corte o no. Así que se redujo a los últimos golpes de algunos de los otros jugadores pero, al final del día, pude pasar el corte y obtener mi tarjeta al final."

Oboh se convirtió en profesional en noviembre de 2018 y ahora espera aparecer en uno o dos majors este año, así como "mejorar mi estatus y construir mis cimientos."

LEE: La golfista que admite que es 'raro' pensar que es ganadora de un 'major'

Hacer crecer el juego

El LET se describe a sí mismo como un "grupo diverso y multicultural de 316 golfistas profesionales que representan a 36 países", pero jugadores del circuito como Inci Mehmet han pedido más programas para aumentar la diversidad en el golf.

"Mi principal preocupación era jugar lo mejor posible", dijo Oboh al reflexionar sobre la cuestión de la diversidad en el golf. "He estado en países de todo el mundo. Pero no intento que cosas como el color de mi piel o mi sexo me impidan llegar a donde necesito o quiero".

Aunque el golf forma parte de la cultura de muchos rincones del mundo, en África -fuera de Sudáfrica- sigue siendo un deporte nuevo en el continente.

Sudáfrica ha producido talentos de éxito como los ganadores de majors Ernie Els, Gary Player, Retief Goosen, Charl Schwartzel y Louis Oostuizen en el lado masculino, y Sally Little en el femenino.

Pero debido a la falta de "inversión y desarrollo" en las categorías inferiores del golf, otros países africanos no han podido producir golfistas del mismo calibre.

Oboh tenía la opción de representar al Reino Unido, pero eligió Nigeria por su relación con su herencia. Dice que su campo de origen es el Ikoyi Club 1938 de Lagos, la capital comercial de Nigeria, y ha ganado varios premios en el país. Incluso ganó su primer torneo profesional en su debut en el Open de Costa de Marfil.

Como primera nigeriana en jugar en el LET, Oboh es consciente de que su logro de llegar al Tour es "un logro".

Pero espera poder ser un ejemplo para los demás, en lugar de un destello para el golf nigeriano.

Visite CNN.com/sport para ver más noticias, reportajes y vídeos.

"No quiero ser la última nigeriana. Tenemos algunas chicas entre bastidores, preparándose probablemente para dentro de cinco o siete años", afirmó.

"Así que espero que para entonces la historia sea diferente. Pero el mero hecho de ser miembro del Tour ya es un logro. No me considero la primera en hacer esto o lo otro. Sí, lo pondré en la lista de logros, pero he fijado mis objetivos para la próxima generación".

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com