George R.R. Martin trabaja en tres spinoffs animados de "Juego de Tronos

En una entrada de blog publicada el fin de semana, elautor de "Juego de Tronos " contó que está trabajando en tres proyectos de animación basados en la popular franquicia.

Hay tanto en la televisión hoy en día, en la era del streaming, que es difícil mantenerse al día", escribió Martin. "Siempre es una alegría tropezar con una serie que no has visto antes, una gran serie que simplemente te deja boquiabierto, que hunde sus garras en ti y no te suelta".

Señaló que la serie de animación de Netflix "Blue Eye Samurai" es precisamente una de esas series, lo que le llevó a revelar que está desarrollando sus propias series de animación.

"HBO y yo tenemos nuestros propios proyectos de animación, ambientados en el mundo de CANCIÓN DE HIELO Y FUEGO. Ninguno de ellos ha recibido luz verde todavía, pero creo que estamos cerca de dar el siguiente paso con un par de ellos", escribió Martin. "Cuando comenzó esta última ronda de desarrollo hace unos años, teníamos cuatro ideas para series de animación, con algunos grandes talentos. Salas de guionistas y cumbres, esbozos y guiones se sucedieron a su debido tiempo... pero, por desgracia, dos de los proyectos originales fueron archivados posteriormente".

HBO es propiedad de la empresa matriz de CNN.

Según Martin, la precuela de "La casa del dragón" anunciada anteriormente, "Nine Voyages", será ahora de animación.

"Nueve viajes" contará la historia de la serpiente marina Corlys Velaryon, interpretada en "La casa del dragón" por Steve Toussaint.

"Las limitaciones presupuestarias habrían hecho prohibitivamente cara una versión de acción real, ya que la mitad de la serie tiene lugar en el mar, y la necesidad de crear un puerto diferente cada semana, desde Driftmark a Lys, a las Islas Basilisco, a Volantis, a Qarth, a... bueno, y más y más", escribió Martin. "Hay todo un mundo ahí fuera. Y tenemos muchas más posibilidades de mostrarlo todo con animación. Así que ahora tenemos tres proyectos animados en marcha".

Aunque Marton parece esperanzado de que los proyectos lleguen a las pantallas, también escribió que "Nada es seguro en Hollywood".

Una cosa es segura: la segunda temporada de "La casa del dragón " se estrenará este verano.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com