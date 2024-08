George Clooney va a marcar contra Quentin Tarantino. ¿Qué es lo que quiere decir?

Trabajaron juntos en "From Dusk Till Dawn". Pero la relación entre George Clooney y Quentin Tarantino ha estado tensa desde que el director de culto ridiculizó públicamente al actor. Ahora, Clooney contraataca verbalmente.

George Clooney es considerado uno de los tipos más agudos de Hollywood. Pero también puede ser diferente, como demostró en una entrevista conjunta con su amigo Brad Pitt para la revista "GQ". Cuando la conversación giró en torno a Quentin Tarantino, Clooney no pudo resistirse a lanzar una pulla al director de culto, quien recently había hecho algunos comentarios despectivos sobre él.

"Quentin dijo algo sobre mí recientemente, y me dejó un poco desconcertado", dijo Clooney, refiriéndose al cineasta. Tarantino había estado hablando de varias estrellas de cine, incluyendo a Pitt, pero entonces alguien preguntó, "¿Y George?". Clooney no estaba contento con la respuesta de Tarantino: "Dijo, 'No es una estrella de cine'. Y luego dijo algo así como, 'Nombra una de sus películas desde el milenio'. Y pensé, 'Desde el milenio? ¡Esa es básicamente toda mi puta carrera!'".

Cuando Pitt se rió con el anecdota, Clooney bromeó, "Ahora pienso, 'Vale, tío, que te den'. Pero luego se ablandó: "Pero no, tenemos mucha suerte de haber trabajado con estos grandes directores. Directing y writing son lo que te mantiene vivo. Y aprendí eso después de hacer algunas películas realmente malas. No puedes hacer una buena película a partir de un mal guión".

"No vale la pena"

De hecho, la carrera de Clooney, que comenzó en los '80, ha durado más después del milenio que antes. Él y Tarantino ya habían trabajado juntos en 1996. Tarantino no solo escribió el guión de la película de zombis "From Dusk Till Dawn" dirigida por Robert Rodriguez, sino que también actuó en ella junto a Clooney. Brad Pitt incluso ha trabajado con Tarantino en múltiples ocasiones, apareciendo en "Inglourious Basterds" (2009) y "Once Upon a Time in Hollywood" (2019).

En la entrevista de "GQ", Clooney también habla de otro director. En 1999, colaboró con David O. Russell en la película de guerra satírica y aclamada por la crítica "Three Kings". Se sabía que había conflictos en el set. Refiriéndose a esto, Clooney ahora dice que solo quiere trabajar con personas que disfruten de lo que hacen.

El de 63 años añade, "A medida que te haces mayor, cómo pasas tu tiempo se vuelve más importante. Cinco meses de tu vida es mucho. No solo se trata de hacer una película realmente buena como "Three Kings" y luego tener un imbécil como David O. Russell haciendo la vida miserable a todos en el set, incluyendo la mía. No vale la pena. No en este punto de mi vida. Solo para tener un buen producto".

Los comentarios de George Clooney sobre Quentin Tarantino durante la entrevista de "GQ" han provocado algunos comentarios calientes. A pesar de su colaboración anterior en "From Dusk Till Dawn", la crítica pública de Tarantino parece haber afectado su relación.

En respuesta a los comentarios de Tarantino sobre su carrera desde el milenio, Clooney replicó, "Esa es básicamente toda mi puta carrera". Esta interacción destaca la tensión

